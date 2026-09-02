Kösem Sultan’ın İstanbul’da yaptırdığı hayır işleri

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🔸 Büyük bir servete sahip olan Kösem Sultan, Kıbrıs, Midilli, Eğriboz, Zile, Menemen, Gazze, Kilis ve Ezdin'deki paşmaklık ve emlakından yıllık 250 bin riyal veya 20 milyon akçeden fazla gelire sahiptir.

🔸 İskenderun da has olarak Valide Sultan'a verilmiş, gümrük ve liman vergileri ile çarşıdaki vergiler gelirlerinin bir bölümünü oluşturmuştur.