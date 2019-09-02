Kösem Sultan nasıl öldürüldü?
Kösem Sultan Osmanlı tarihinin en etkili kadın sultanlarından biriydi. Sultan Ahmed'in humma hastalığına yakalanması sonucu ani ölümü, onu iktidara hazırlayan ilk perdeydi. Mahpeyker Kösem Sultan, bu olaydan sonra tahta geçecek isimleri bizzat kendi belirleyecek, "Valide Sultan" olarak iktidara kendi istekleri doğrultusunda yön verecekti. Birçok padişahtan daha uzun süre iktidar süren Kösem "öldürülen ilk valide sultan" olarak Osmanlı tarihine geçti. Peki, Kösem Sultan nasıl öldürüldü?
Giriş Tarihi: 02.09.2019
09:16
Güncelleme Tarihi: 02.09.2019
09:23
MAHPEYKER KÖSEM SULTAN KİMDİR?
Osmanlı devlet yönetiminde etkin bir rol oynayan haseki ve valide sultan olan Mahpeyker Kösem Sultan, 1589 yılında Mora'da doğdu.
Tam adı
"Devletlu İsmetlu Mahpeyker Kösem Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şân" olarak geçer.
TARİHİN EN GÜÇLÜ KADIN SULTANLARINDAN BİRİ
Osmanlı Sultanı I. Ahmed'in eşi, Sultan IV. Murad ve I. İbrahim'in annesi olan Kösem Sultan, Osmanlı tarihinin en güçlü kadın sultanlarından birisi.
Hayatı romanlara, tiyatro oyunlarına, opera eserlerine, beyaz perdeye ve son olarak da dizilere konu oldu.
DEVLET YÖNETİMİNDE UZUN YILLAR ETKİLİ OLDU
"Valide-i Muazzama, Koca Valide, Ümmü'l Mü'minin, Sahibet-ül Makam, Mehd-i Ulyâ, Valide-i Atika, Valide-i Kebire" sıfatlarıyla da anılan Kösem Sultan, oğulları IV. Murad ve İbrahim ile torunu IV. Mehmed döneminde, uzun yıllar boyunca devlet yönetiminde etkili oldu.
Hayatının ilk yıllarına dair yeterli bilgi olmasa da, Kösem Sultan'ın Ortodoks bir papazın kızı olduğu ve Bosna taraflarından getirildiği tahmin edilir.
‘KÖSEM’ LAKABINI NASIL ALDI?
Asıl adı
"Mahpeyker" olan sultan, halk arasında "Kösem" adı ile nam salmıştır. Kösem lakabını Mahpeyker adının anlamından da hareketle, pürüzsüz, güzel bir cildi bulunmasından dolayı aldığı belirtilir.
Ayrıca Kösem,
"koyun sürüsünün önünde giden koç" anlamına da geldiğinden, onun liderlik vasfına da işaret edilir.
‘SULTAN'IN DİKKATLİ DAVRANDIĞI BİR HASEKİ’
Kösem Sultan saraya geldiğinde, güzelliği ile Sultan I. Ahmed'in dikkatini çekerek onun önde gelen hasekisi oldu. Tahtın varisi anlamına gelen erkek çocuklarını doğurması nedeniyle, sarayda gün geçtikçe nüfuzunu artırdı.
Kösem, Sultan Ahmed zamanında siyasette ve sarayda çok etkin olamıyordu. Venedik elçisi Simon Cantarini'nin yazdıkları, o günlerde yirmilerinde olan Kösem'in gelecekteki eylemleri hakkında adeta bir ipucuydu:
"Güzel, kurnaz, birçok yeteneği olan, mükemmel şarkı söyleyen, I. Ahmed'in çok sevdiği, ama devlet işlerini konuşmayacak kadar dikkatli davrandığı bir haseki."