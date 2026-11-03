Sanat ile Zanaat Aynı Mutfakta: Şekerci Cemil Efendi

1 /10 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan çok yönlü deha: Şekerci Udi Cemil Efendi















📌Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'e uzanan köklü kültür tarihimizde öyle isimler vardır ki, onlar tek bir unvana sığmaz, birkaç farklı hayata yetecek başarıyı tek bir ömre sığdırırlar. 1867 yılında İstanbul'da doğan ve musikimiz ile zanaat dünyamıza damgasını vuran Şekerci Udi Cemil Efendi, işte bu müstesna şahsiyetlerin başında gelir. Hayat hikayesi, sadece bireysel bir başarı mücadelesi değil; aynı zamanda 19. yüzyıl İstanbul'unun toplumsal, sanatsal ve gündelik yaşamının canlı bir aynasıdır.

📌Şehzade Camii başimamı Hasan Tahir Efendi ile Ayşe Sıdıka Hanım'ın evladı olarak dünyaya gelen Ahmed Cemil, çocukluk yıllarında babasından aldığı güçlü dini ve ahlaki eğitimle henüz çok küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık makamına ulaştı. Ancak onun erken yaşta başlayan bu manevi eğitimi, hayatın zorlu gerçekleriyle erken karşılaşmasını engelleyemedi. On üç yaşına bastığında babasını kaybetmesi, ailenin geçim sorumluluğunu gencecik omuzlarına yükledi ve onu Dersaadet'in ticari hayatının tam kalbine sürükledi.

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