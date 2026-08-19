Edebiyatımızın meşhur mevlidhanları

1 /10















MEVLİD

🔸 Müslüman toplumlar, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize (SAV) olan sevgi ve muhabbetlerini en güzel şekli ile ifade edebilmek için musiki, edebiyat gibi sanatlar icra eder.

🔸 Müslüman şairler, bu amaçla Hz. Peygamber'i (SAV) anlatan "mevlid" isimli eserler kaleme alır. Bu kavram, aynı zamanda Peygamber Efendimizin (SAV) doğduğu günü, yıl dönümü vesilesiyle yapılan anma kutlamalarını ifade eder.

Mevlid kandili ne demek?