Mevlid kandili ne demek? Mevlid kandilinin önemi ve fazileti nedir?

Mevlid Kandili hangi gün?

🔸 Mevlid Kandili, 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek. Güneş temelli olmasından dolayı, miladi takvimde Mevlid günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir.

🔸 Genel görüş, Hz. Muhammed'in (SAV), Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya geldiği yönündedir. İlkbahardaki bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci günü sabah saatlerinde doğduğuna dair rivayetler bulunur. (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71).

🔸 Doğumun pazartesi günü gerçekleştiği sahih bilgilere dayanır. Doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan'a denk geldiği rivayet edilir, ancak bunun doğru olmadığını ileri sürenler de vardır. (İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405).