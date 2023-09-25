Mevlid kandili ne demek? Mevlid kandilinin önemi ve fazileti nedir?
İslam aleminde 26 Eylül Salı günü Mevlid Kandili olarak idrak edilecek. Peygamber Efendimizin (SAV) dünyayı şereflendiriği bu mübarek günde Müslümanlar, Resulullah'ı anarak Mevlid Kandili'nin faziletinden feyizlenecekler. Peki, Mevlid kandilinin önemi ve fazileti nedir? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili'nde neler yapılır?
Giriş Tarihi: 25.09.2023
16:33
Mevlid Kandili ne demek?
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Peygamber Efendimizin (SAV) doğum yıl dönümü münasebetiyle anma, kutlama etkinliklerine ve bu vesilelerle yazılmış şiir, nesir tarzındaki metinlere genel bir kavram olarak " mevlid" denir.
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Mevlid Kandili ise Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gündür.
Mevlid Kandili hangi gün?
🔸 Mevlid Kandili,
günü idrak edilecek. 26 Eylül 2023 Salı Güneş temelli olmasından dolayı, miladi takvimde Mevlid günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir.
🔸 Genel görüş, Hz. Muhammed'in (SAV), Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya geldiği yönündedir. İlkbahardaki bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci günü sabah saatlerinde doğduğuna dair rivayetler bulunur. (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71).
🔸 Doğumun pazartesi günü gerçekleştiği sahih bilgilere dayanır. Doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan'a denk geldiği rivayet edilir, ancak bunun doğru olmadığını ileri sürenler de vardır. (İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405).
Mevlid Kandili'nin fazileti nedir?
🔸Mevlid Kandili, Müslümanlar için dini ve manevi bir öneme sahip bir gündür. Bu günü özel dualarla, ibadetlerle ve hayır işleriyle değerlendirmek, Müslümanlar için büyük bir fazilet olarak kabul edilir. İşte Mevlid Kandili'nin bazı faziletleri:
Manevi Yenilenme
🔸 Mevlid Kandili, manevi bir yenilenme ve ruhsal bir temizlenme fırsatı sunar. Bu gecede inananların günahları terk etmek ve daha iyi bir Müslüman olma gayreti, inançlarının derinleşmesine katkı sağlar.
Peygamber Sevgisi
🔸 Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (SAV) doğumunu coşkuyla kutlama fırsatı sunar. Müslümanlar için bu mübarek gün, Resulullah'a (SAV) olan sevgiyi daha da pekiştirmenin zamanıdır.
Allah'a itaat etmenin yolu Peygamberimize tabi olmaktan geçer. Rabbimizin sevgisine mazhar olmak ise Efendimize itaat etmekle mümkündür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Al-i İmran Suresinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Habibim! De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin."
Dua ve ibadet
🔸 Bu mübarek gecede Müslümanlar için dua ve ibadet ile geçirmek önemlidir. Günahlarından tövbe etmek ve Cenab-ı Hak'tan rahmet dilemek bu mukaddes günde önemli bir fırsattır.
🔸 Peygamber Efendimize (SAV), gösterebileceğimiz en büyük saygı, O'nun (SAV) izinden gitmekle mümkündür. Çünkü o Müslümanlar için en güzel örnektir. Yüce Allah (CC) Ahzâb suresinin 21. ayetinde şöyle buyurur:
"Andolsun, Allah'ın Resûlü'nde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb Sûresi 21. Ayet)