Divan şairlerinden en güzel beyitler

Milletimizin eskiye dair düşünme tarzı, yaşayış ve anlayış biçimini yansıtan divan edebiyatı, edebiyatımızın zirve noktasıdır. Söz sanatları ile bezenen bu güzel bahçe, yüzyıllar boyunca edebiyatseverlerin hafızasında yaşamıştır. Sizler için sevginin, sanatın ve düşüncenin zarif bir şekilde gönüllere yansıması olan divan edebiyatından en güzel beyitleri günümüz anlamları ile beraber derledik. Muhtelif şairlerin kaleminden çıkan şiirleri okurken uzakları anımsayacak, milletimizin eski hazan bahçelerinde dolaşacaksınız.