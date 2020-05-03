Şair sultanlar içerisinde divanı olan ilk padişah: Fatih Sultan Mehmet

Kendisi de bir şâir olup Avnî mahlasını kullanan Fatih Sultan Mehmed, şâir sultanlar içerisinde divanı olan ilk Osmanlı padişahıdır. Çocukluğundan itibaren bir ilim, şiir ve sanat muhitinde yetişmiş ve bu ilgisini hayatının sonuna kadar sürdürmüştür. Fatih Sultan Mehmed, babası II. Murad'ın sarayında devrin birçok şâirlerinin toplandığını görmüştür. Kısacası, edebiyat ve şiir zevki içinde yetişmiş Fatih'in şiirle haşır neşir olması çocukluktan itibaren başlamıştır. Fatih, çocukluktan gelen sanata olan ilgi ve zevkini, ilerleyen yaşlarda şiir yazarak ve sanatçıları himayesine alarak göstermiştir. Öyle ki alim ve şâirlerle sohbet toplantıları, II. Mehmed döneminde haftada iki gün yapılmıştır.

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