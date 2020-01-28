Fatih Sultan Mehmet hayatı hakkında bilgiler

Fatih, 30 yıllık hükümdarlığı boyunca iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Üstün asker kişiliğinin yanında devlet adamı kimliği ile de Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Onun zamanında, "Fatih Kanunnamesi", "Atik Kanunname" ve "Kanunname-i Ali Osman" adı verilen yasalar hazırlandı. Şiire de büyük ilgisi vardı. "Avni" mahlasıyla şiirler kaleme aldı. Fatih, aynı zamanda "divan"ı olan ilk padişahtı.

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Osmanlı medeniyeti, Fatih Sultan Mehmet döneminde en yüksek noktasına ulaştı. Fatih, bugünkü Türk entelektüelinin sahip olamayacağı vasıflara sahipti. Bu vasıfların başında, doğuya ve batıya sahip olması; İtalyancayı, Yunancayı, Farsçayı ve de Arapçayı biliyor olması gelirdi. Onun devrinde Batı'da böyle bir münevver yoktu. İnanılmaz derecedeki coğrafya bilgisi, ateşli silahlar ordusuna iyi komuta etmesi, onu bir dünya hükümdarı olarak nitelemeye yeterdi.