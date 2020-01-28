Fatih Sultan Mehmet hayatı hakkında bilgiler
Fatih Sultan Mehmet, hadis-i şerif ile müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fethetti. Tarihi yeniden şekillendiren ve tüm zamanların en önemli devlet adamlarından birisi olan Sultan Mehmet, iyi bir stratejist, büyük bir komutandı. Devlet otoritesine gölge getirmemek için en kapsamlı mücadeleyi verdi ve Osmanlı devletinin hem devamını hem de şahlanışını temin etti. Osmanlı'yı devletten dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in hayatına dair bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 28.01.2020
09:08
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
09:07
Fatih Sultan Mehmet kimdir?
Fatih, 30 yıllık hükümdarlığı boyunca iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Üstün asker kişiliğinin yanında devlet adamı kimliği ile de Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Onun zamanında, "Fatih Kanunnamesi", "Atik Kanunname" ve "Kanunname-i Ali Osman" adı verilen yasalar hazırlandı. Şiire de büyük ilgisi vardı. "Avni" mahlasıyla şiirler kaleme aldı. Fatih, aynı zamanda "
divan"ı olan ilk padişahtı.
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Osmanlı medeniyeti,
Fatih Sultan Mehmet döneminde en yüksek noktasına ulaştı. Fatih, bugünkü Türk entelektüelinin sahip olamayacağı vasıflara sahipti. Bu vasıfların başında, doğuya ve batıya sahip olması; İtalyancayı, Yunancayı, Farsçayı ve de Arapçayı biliyor olması gelirdi. Onun devrinde Batı'da böyle bir münevver yoktu. İnanılmaz derecedeki coğrafya bilgisi, ateşli silahlar ordusuna iyi komuta etmesi, onu bir dünya hükümdarı olarak nitelemeye yeterdi.
Fatih, devlet yönetiminde etrafında yer alan
Çandarlı gibi oldukça tecrübeli ve etkili olan kimselerin muhalefetine rağmen, kendisinden önce birçok ünlü ve güçlü kişiliklerin yapamadığını yapmıştı. Fatih'i gerek Türk tarihinde gerekse dünya tarihinde önemli kılan elbette ki İstanbul'u alması ve Osmanlı devletini birkaç katı büyüklüğe çıkarmasının yanında, devletin oluşmasında ve gelişmesinde üzerinde temellendirdiği sosyo-kültürel yapı, oluşturduğu devlet felsefesi ve bunların çıkış yeri olan kişilik yapısıydı.
Sultan Mehmet, yalnız Türk tarihinin değil dünya tarihinin de yön değiştirmesini sağlamış bir hükümdardı. Devlet otoritesine gölge getirmemek için en kapsamlı mücadeleyi verdi. 30 yıllık hükümdarlığı boyunca
iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Geride sınırlarını genişletmiş bir imparatorluk bıraktı.
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Fatih Sultan Mehmet hayatı
Sultan II. Murad'ın oğlu olan II. Mehmed, 30 Mart 1432'de
Edirne'de doğdu. 1444-1446 yılları ve 1451-1481 olmak üzere toplam 32 yıl hüküm süren Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481'de, 49 yaşında vefat etti. Hatice Halime Hüma Hatun Fatih'i dünyaya getirdiğinde 15 yaşında genç bir kadındı. Fatih'in son saltanatını görmeden 1449 yılında vefat etti.
Şehzade Mehmet doğduktan sonra bakımını Daya Hatun yaptı. Ayrıca, Fatih'in saygısından dolayı Validem diye hitap ettiği II. Murad'ın Sırp kralı George Brankoviç'in kızı olan Mara Hatun'un da Fatih üzerinde birtakım etkiler bıraktığı tahmin edilir.
Tarihçiler tarafından büyük bir devlet adamı ve askeri deha olarak gösterilen
Fatih Sultan Mehmet, orduda düzen olarak yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretip, asker sayısını artırdı. Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca, Slavca bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok alanda da yetenekli ve bilgi sahibi bir entelektüeldi. Devrinin en büyük âlimleri Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı.
2. Mehmet, 1443'te Manisa'ya vali olarak gönderilirken, aynı yıl ağabeyi Amasya Valisi Şehzade Alaeddin Ali Çelebi'nin vefatı üzerine
tahtın tek varisi durumuna geldi. Sultan II. Murad, tahtını erkenden oğluna devretti. Böylece II. Mehmed, 12 yaşında padişah oldu. Ne var ki bu durum kargaşaları beraberinde getirdi.
Babası Sultan 2. Murat'ın 1444 yılında isteğiyle 12 yaşında tahta çıkan 2. Mehmet,
içeride ve dışarıda yaşanan buhranlar sebebiyle ancak 2 yıl tahtta kaldı. Halil Paşa'nın çağrısı ve yeniçerilerin ayaklanması üzerine II. Murad yeniden tahta çıktı. II. Mehmed ise Manisa sancakbeyliğine geri döndü.