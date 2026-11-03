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◾ Batı'nın yeni cephesi artık insanlığın ortak mirasını sömürmek ve bu mirası besleyen kılcal damarları kendi bünyelerine katmak oldu. Bu minvalde Haçlı Seferleri başladı, bu minvalde büyük müslüman devletler tarih sahnesinden silindi.

◾ İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük çılgınlıklardan olan Sanayi Devrimi'ne gelindiğinde ise Batı artık kendisini her manada doyurmak istedi. Bu zaviyeden bakıldığında kendilerini haklı gören barbar Batılılar, amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah olarak gördüler.

Modern çağdan çıkış mümkün mü?