Peygamber Efendimize yazılan Mevlid-i Şerifler

Doğum yeri ve zamanı anlamına gelen "mevlid" kelimesi zamanla Efendimizin (SAV) doğumu anlamını kazanır. Resul-i Ekrem'in (SAV) doğumu; kötülüğe batmış, iyilerin azınlıkta kaldığı bir zamanda vuku bulan bir güzellik olarak kabul edilerek ferahlık vesilesi sayılır. Efendimizin (SAV) doğduğu gece; Semave vadisini su basması, Kisra'nın sarayında sütunların yıkılması, Zerdüstlerin bin yıldır yanan ateşinin sönmesi gibi birçok mucize görülür.

(X) 🔍 Bilgi Notu:

Peygamberimizin (SAV) doğumuna tüm Mekke halkı çok sevinir. Hatta Ebu Leheb, kendisine bu müjdeli haberi getiren kölesi, Süveybe'yi azad eder.

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