Peygamber Efendimizin doğumu sırasında gerçekleşen mucizeler

İslam öncesinde Mekke coğrafi konumu yanında dinî ve ticari bir merkez olmasından dolayı Bizans, Sasani ve Habeşistan gibi dönemin devletlerinin dikkatini çekmişti. Habeş Krallığının Yemen valisi Ebrehe, Arapların Kâbe'yi ziyaretlerini engellemek için San'a'da bir kilise yaptırdı. Fakat amacına ulaşamayınca Kâbe'yi yıkmaya karar vermiş, şehri zapt ederek dinî merkez olma özelliğini ortadan kaldırmayı ve Mekkelilerin ticari faaliyetlerine son vermeyi planlamıştı.

Ebrehe ordusuyla birlikte Mekke yakınlarına kadar gelip konakladı. Bu sırada Kureyş'in Hâşimoğulları kolunun reisi olan ve Hz. Peygamberin dedesi Abdülmuttalib; Ebrehe ile görüştü ve Allah'ın evi olan Kâbe'yi, sahibinin mutlaka koruyacağını ona hatırlattı. Kâbe'yi yıkmaya kararlı olan Ebrehe hücum emri vermesine rağmen ordusunun önünde bulunan fil, Kâbe'ye doğru asla hareket etmedi. Fîl suresinde belirtildiğine göre de ordusu Allah tarafından gönderilen kuş sürülerinin attığı küçücük taşlarla helâk oldu. Bu olaya "Fil Vak'ası", meydana geldiği yıla da "Fil Yılı" adı verildi.