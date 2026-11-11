Yunus Emre’nin Asırlara Seslenen Öğütleri

5 /11 İyilik ve Yardımlaşma Üzerine















📌 Küçük gibi görünen bir iyilik bile çok büyük bir değer taşır. Zor durumda olan birine uzatılan en ufak yardım eli, insanın manevi dünyasını zenginleştirir.

🌿 Yunus Emre Divanından Alıntılar 🌿