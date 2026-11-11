Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Yunus Emre'nin Asırlara Seslenen Öğütleri

Yunus Emre'nin Asırlara Seslenen Öğütleri

Yayınlanma Tarihi: 11.11.2026 15:46

Yunus Emre, sevgi, hoşgörü, tevazu, merhamet ve insanlık değerlerini ön plana çıkaran düşünceleriyle çağlar boyunca insanlığa ışık tutmuştur. Ona göre insan olmanın özü; kin ve nefretten uzak durmak, gönül kazanmak, iyilik yapmak ve herkese sevgiyle yaklaşmaktır. Şiirlerinde dile getirdiği öğütlerle insanları birlik, beraberlik, dürüstlük ve alçakgönüllülüğe davet etmiştir.

1/11
Kin ve Nefretten Arınmak Üzerine
Kin ve Nefretten Arınmak Üzerine

📌 İnsanın bu dünyadaki temel amacı çatışma çıkarmak değil, sevgiyi büyütmektir. İyilik yapmak ve kırık kalpleri onarmak en büyük erdemdir.

🌿Yunus Emre'nin En Çok Sevilen 15 şiiri 🌿

2/11
Tevazu ve Alçakgönüllülük Üzerine
Tevazu ve Alçakgönüllülük Üzerine

📌 Hiç kimseyi küçümsememek ve değersiz görmemek gerekir. Başkalarının kusurlarını aramak yerine, her insanda gizli bir değer olduğunu bilerek yaklaşmak olgunluktur.

3/11
Ölüm ve Fani Dünya Üzerine
Ölüm ve Fani Dünya Üzerine

📌 Hayatın sonlu olduğunu bilmek, insanı gereksiz hırslardan arındırır. Dünyada kalıcı olan tek şey bırakılan güzel izlerdir.

🌿 Yunus Emre'nin En Çok Sevilen 50 şiiri 🌿

4/11
Doğruluk ve Dürüstlük Üzerine
Doğruluk ve Dürüstlük Üzerine

📌 Huzurlu bir yaşamın anahtarı dürüstlükten ve egoyu yenmekten geçer. Kibir ve öfke insanın yolunu kapatırken, dürüstlük ve tevazu kapıları açar.

5/11
İyilik ve Yardımlaşma Üzerine
İyilik ve Yardımlaşma Üzerine

📌 Küçük gibi görünen bir iyilik bile çok büyük bir değer taşır. Zor durumda olan birine uzatılan en ufak yardım eli, insanın manevi dünyasını zenginleştirir.

🌿 Yunus Emre Divanından Alıntılar 🌿

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Din ile Ahlak İlişkisini Konuşmanın Zarureti: Hacı Adamdan Neyi Beklemek Gerekir?

Din ile Ahlak İlişkisini Konuşmanın Zarureti: “Hacı” Adamdan Neyi Beklemek Gerekir?

Yunus Emre’nin Asırlara Seslenen Öğütleri

Yunus Emre'nin Asırlara Seslenen Öğütleri

Hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü

Hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü

Sanat ile Zanaat Aynı Mutfakta: Şekerci Cemil Efendi

Sanat ile Zanaat Aynı Mutfakta: Şekerci Cemil Efendi

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

Gazze’de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Gazze'de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi Belgeseli İstanbul’da Gösterime Girdi

Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girdi

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Kur’an’da Beni İsrail’in DNA’sı ya da Sünnetullahı

Kur'an'da Beni İsrail'in DNA'sı ya da Sünnetullahı