Yunus Emre'nin Asırlara Seslenen Öğütleri
Yayınlanma Tarihi: 11.11.2026 15:46
Yunus Emre, sevgi, hoşgörü, tevazu, merhamet ve insanlık değerlerini ön plana çıkaran düşünceleriyle çağlar boyunca insanlığa ışık tutmuştur. Ona göre insan olmanın özü; kin ve nefretten uzak durmak, gönül kazanmak, iyilik yapmak ve herkese sevgiyle yaklaşmaktır. Şiirlerinde dile getirdiği öğütlerle insanları birlik, beraberlik, dürüstlük ve alçakgönüllülüğe davet etmiştir.
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Kin ve Nefretten Arınmak Üzerine
📌 İnsanın bu dünyadaki temel amacı çatışma çıkarmak değil, sevgiyi büyütmektir. İyilik yapmak ve kırık kalpleri onarmak en büyük erdemdir.
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Ölüm ve Fani Dünya Üzerine
📌 Hayatın sonlu olduğunu bilmek, insanı gereksiz hırslardan arındırır. Dünyada kalıcı olan tek şey bırakılan güzel izlerdir.
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İyilik ve Yardımlaşma Üzerine
📌 Küçük gibi görünen bir iyilik bile çok büyük bir değer taşır. Zor durumda olan birine uzatılan en ufak yardım eli, insanın manevi dünyasını zenginleştirir.
🌿 Yunus Emre Divanından Alıntılar 🌿