Yunus Emre'nin en çok sevilen 15 şiiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı. Anadolu mutasavvıfı ve halk şairi Yunus Emre; İslam'ın sabır, kanaat, hoşgörü, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerini benimsemeye yönelik telkinleriyle yüzyıllardır insanlığa ışık saçmaya devam ediyor. Allah ve insan sevgisini, dostluğu, kardeşliği, merhamet ve yardımlaşmayı öğütleyen şiirleri, yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaştı. 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin olarak sizler için "Yunus Emre'nin en çok sevilen şiirlerini" derledik.
Giriş Tarihi: 29.01.2020
09:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
07:37