Yunus Emre'nin en çok sevilen 15 şiiri

"Aşkın aldı benden beni,

Bana seni gerek seni

Ben yanaram dün ü günü,

Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinerem,

Ne yokluğa yerinürem

Aşkın ile avunuram,

Bana seni gerek seni

***

Yunus'dürür benim adım

Gün geçtikçe artar odum

İki cihanda maksudum

Bana seni gerek seni."

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