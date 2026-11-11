Hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü

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◾ Coğrafyaya bağlı olarak çayın yayılım gösterdiği ülkeler; Kore, Japonya ve Vietnam çevresiydi. Bu coğrafyada yer alan pek çok ülke de çayı, aynı kelime ile telaffuz etti.

◾ Diğer ülkelerde yayılım gösteren çayın kendisine en önemli yer edindiği noktalardan biri Hindistan'dı.

◾ Hindistan'ın çayı medikal amaçlı kullanılmasının ardında ilginç bir neden yatıyordu. Çay pahalı bir içecek olarak görüldüğü için sadece özel günlerde veya davetlerde tüketiliyordu. Üst sınıftan çıkıp her kesime hitap etmesi ise 1785'e rastlıyordu.