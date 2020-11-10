Hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü

Coğrafyaya bağlı olarak çayın yayılım gösterdiği ülkeler; Kore, Japonya ve Vietnam çevresiydi. Bu coğrafyada yer alan pek çok ülke de çayı, aynı kelime ile telaffuz etti.

Diğer ülkelerde yayılım gösteren çayın kendisine en önemli yer edindiği noktalardan biri Hindistan'dı. Hindistan da çayı hala medikal amaçlı kullanıyordu.

Hindistan'ın çayı medikal amaçlı kullanılmasının ardında ilginç bir neden yatıyordu. Çay pahalı bir içecek olarak görüldüğü için sadece özel günlerde veya davetlerde tüketiliyordu. Üst sınıftan çıkıp her kesime hitap etmesi ise 1785'e rastlıyordu.