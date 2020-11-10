Hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü
Kimimiz onun baş ağrımızı hafiflettiğini, kimimiz ise yorgunluğumuzu aldığını düşünüyor. Sudan sonraki başlıca içeceğimiz olmaya aday çaydan bahsediyoruz… İlk kez Çin topraklarında tüketilen çay, Çince kökenli bir kelime… Peki, çaya dair ilk hikaye nerede başladı ve imparatorluk topraklarına ne zaman ulaştı? Edebiyatta ve popüler kültürde kendisine nasıl bir yer edindi? İşte hayatın en güzel demlerinde yanımızda olan çayın öyküsü…
Giriş Tarihi: 10.11.2020
16:58
Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
17:08
Çay ilk kez milattan önce 2737 yılında, Çin'de medikal amaçlarla kullanılmaya başladı. Çinliler uzun müddet medikal amacıyla kullanmaya devam etse de suyla bir araya getirilip 10. yüzyılda içeceğe dönüştürüldü.
Çay kelimesi köken olarak dilimize Çinceden geçti. Çin'in Mandarin lehçesinde "cha" şeklinde yazılıp "ça" diye okunan kelime sadece bizde değil pek çok dilde "çay" olarak ifade edildi. Bu kelime coğrafyaları aşarak zamanla Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey ülkelerine gelerek insanların sofralarına kadar ulaştı.
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Coğrafyaya bağlı olarak çayın yayılım gösterdiği ülkeler; Kore, Japonya ve Vietnam çevresiydi. Bu coğrafyada yer alan pek çok ülke de çayı, aynı kelime ile telaffuz etti.
Diğer ülkelerde yayılım gösteren çayın kendisine en önemli yer edindiği noktalardan biri Hindistan'dı. Hindistan da çayı hala medikal amaçlı kullanıyordu.
Hindistan'ın çayı medikal amaçlı kullanılmasının ardında ilginç bir neden yatıyordu. Çay pahalı bir içecek olarak görüldüğü için sadece özel günlerde veya davetlerde tüketiliyordu. Üst sınıftan çıkıp her kesime hitap etmesi ise 1785'e rastlıyordu.
ÇAYIN DOĞUŞU VE YAYILMASIYLA İLGİLİ İLGİNÇ BİR HİKAYE
Çayın nasıl yayıldığına dair inanılan bir rivayet vardı. Rivayete göre Çin 'in ilk imparatorlarından biri olan Shen Yung, tesadüfen çay yapraklarının suya düşüş anına ve renk verişine şahit olmuş. Bundan oldukça etkilenen imparator yine rivayete göre 7 yıl boyunca o bölgede kalarak sürekli çay içmiş.
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Ardından Kore, Japonya ve Vietnam gibi farklı bölgelere de yayılmaya başlayan çay 18. yüzyılda Portekiz 'e ulaşmış. Çin 'den giden çay eksperlerinin çay endüstrisini bu alanlara da yayması, geliştirmesi ve İngiltere'nin Portekiz'e gitmesi ile birlikte çay artık Avrupa 'ya yayılmaya başlamış.
ÇAYIN AVRUPA’DAKİ SERÜVENİ
Çayın Avrupa'da ilk söz edilişi 1559 yılında gerçekleşti. 1606 yılı ise çayın Avrupa'yla tanıştığı yıl olarak tarihe geçti. 1635 yılından sonra, Hollanda ve Fransa, Avrupa'da çay tüketimine öncülük eden ülkeler oldu.
Aslında Asya'da çay zevklerini ilk keşfedenler Portekizlilerdi. Asya'da yaşayan tüccarlar çayı eve hediye olarak getirdiler. Bununla birlikte, bu fevkalade yaprağın ticari potansiyelini gören Hollandalılardı. Söz konusu edildiği gibi çay o zamanlar oldukça pahalıydı.
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