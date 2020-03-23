Az bilinen 10 farklı bitki çayı
Sinirli, yorgun ya da rahatsızlandığımızda pek çoğumuz çareyi bitki çayı içmekte buluruz. Çok eski tarihlerden beri kullanılan bitki çaylarının bilinen birçok faydası var. En çok tüketilen bitki çaylarından ve klişe karışımlardan sıkıldıysanız, az bilinen 10 farklı bitki çayı haberimiz tam size göre…
Giriş Tarihi: 23.03.2020
15:37
Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
11:34
BİTKİ ÇAYLARINA GEÇMEDEN ÖNCE...
İçeriği tam olarak bilinmeyen bitkiler kullanılmamalıdır. Özellikle nereden toplandığı bilinmeyen, açıkta satılan bitkilerden uzak durmalısınız.
Bitki çaylarını genellikle kaynamış suda birkaç dakika demlemeye bıraktıktan sonra için.
Bitki çaylarını tüketmeden önce kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
Hangi bitki hangi hastalığa iyi gelir?
Ekinezya günümüzün bitkisel tıbbında en çok araştırılmış bitkilerden biridir. Soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azaltmasıyla bilinir. Bağışıklık sistemine sayısız etkisi vardır; bunların arasında antikor tepkisinin artması, virüslere karşı interferon seviyesinin yükselmesi ve enfeksiyona karşı beyaz kan hücrelerinin uyarılması sayılabilir.
Ekinezya çayının faydaları nelerdir?
Yıllardır geleneksel tıpta kullanılan bitkinin yaprakları ve köklerinden yapılan kürler iltihabı azaltıyor ve bağışıklık fonksiyonu arttırıyor. Bitki üzerinde yapılan 16 araştırmada, bitkinin soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını önleme ve tedavi etmede etkili olduğu görüldü. Ekinezya özünün tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları riskini azalttığı, zatürre ve kulak enfeksiyonları gibi hastalıkları azalttığı tespit edildi. Bitki aynı zamanda, grip tedavisine de yardımcı oluyor.
İçerdiği biyoaktif öğeler ile metabolizmayı hızlandırıcı ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağladığı bilinen yeşil çay aynı zamanda ödem söktürücü etkiye de sahip. Son zamanlarda Japon çay seremonilerinin vazgeçilmezlerinden olan Matcha çayı ülkemizde giderek popüler olmaya başladı.
Sebebi ise yeşil çaya göre antioksidan etkisinin çok daha fazla olmasıdır. Yeşil çaydan farkı toz halinde bulunması ve sıcak suya karıştırılarak hazırlanması.
Kansere karşı koruma sağlar Amerika Kanser Birliği tarafından doğal bir anti-kanserojen olarak kabul edilen epigallokateşingallat içeriği ile kansere yakalanma riskini azaltıyor. Yeşil çaydan farkı ise bu bileşeni yeşil çaya göre 137 kat daha fazla içermesidir.
Kahveye göre daha enerjik ve dikkatli olmanıza yardımcı olabilir
Bir kupasında yaklaşık 30 mg kafein olan Matcha çayında bir kupa kahvenin üçte biri kadar kafein olsa da, içerdiği L-theanine ile kafein emiliminin daha yavaş gerçekleşmesini sağlayarak kafeinin olumlu etkilerinin daha uzun zaman sürmesini sağlıyor.
Geleneksel tıpta kullanılan 10 bitki
Sıklıkla adını duyduğumuz rooibos (roybos) çayı Afrika'da "kızıl çalı" bitkisinden elde edilen bir çay türüdür. Bitkinin yaprakları okside olmasın diye toplandıktan hemen sonra kurutulur. Kurutulmuş bu yapraklar fermente edilerek kırmızı bir renk alır.
Rooibos çayının faydaları nelerdir?
Rooibos çayı antienflamatuar etkiye sahiptir. Polifenoller bakımından da zengindir.
Sodyum, potasyum, bakır, demir, manganez, çinko mineralleri içerir. Bu sebeple kemik ve saç sağlığı için de önemlidir.
Çayın en önemli özelliklerinden biride kafein içermiyor olmasıdır, böylece vücutta rahatlama sağlayabilir. Eğer uykusuzluk, gerginlik, aşırı stres durumlarınız var ise tüketebilirsiniz.
Genellikle yiyecek ve içeceklere tat vermesi amacıyla kullanılan limon otunun aslında bir çok kullanım şekli bulunmaktadır. Limon otundan maksimum faydayı çay olarak içildiği zaman alınmaktadır.
Limon otu çayının faydaları nelerdir?
Limon otu çayı kalp ve damar hastalıklarında iyileştirici formül olarak kullanılıyor. Elbette doktor kontrolünde tüketmenizde fayda var. Bir araştırmaya göre nane, adaçayı ve limon otu karışımı HIV virüsüne karşı oldukça etkili.
Sakinleştirici bir etkisi olan Limon otu çayının düzenli tüketilmesiyle kaygıyı azalttığı görülmüştür.
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