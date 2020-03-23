Az bilinen 10 farklı bitki çayı

İçerdiği biyoaktif öğeler ile metabolizmayı hızlandırıcı ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağladığı bilinen yeşil çay aynı zamanda ödem söktürücü etkiye de sahip. Son zamanlarda Japon çay seremonilerinin vazgeçilmezlerinden olan Matcha çayı ülkemizde giderek popüler olmaya başladı.

Sebebi ise yeşil çaya göre antioksidan etkisinin çok daha fazla olmasıdır. Yeşil çaydan farkı toz halinde bulunması ve sıcak suya karıştırılarak hazırlanması.

Kansere karşı koruma sağlar

Amerika Kanser Birliği tarafından doğal bir anti-kanserojen olarak kabul edilen epigallokateşingallat içeriği ile kansere yakalanma riskini azaltıyor. Yeşil çaydan farkı ise bu bileşeni yeşil çaya göre 137 kat daha fazla içermesidir.

Kahveye göre daha enerjik ve dikkatli olmanıza yardımcı olabilir

Bir kupasında yaklaşık 30 mg kafein olan Matcha çayında bir kupa kahvenin üçte biri kadar kafein olsa da, içerdiği L-theanine ile kafein emiliminin daha yavaş gerçekleşmesini sağlayarak kafeinin olumlu etkilerinin daha uzun zaman sürmesini sağlıyor.

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