Hangi bitki hangi hastalığa iyi gelir? Hastalıklara şifa olan bitkiler...
Tedavi araçlarından biri olan bitkiler, ilaca benzer bir etki göstererek bedensel fonksiyonları kuvvetlendirir. Bazı bitkiler, vücudun zehirli atıklardan temizlenmesine yardımcı olur. İbni Sina, İbnü'l Baytar gibi geçmişteki önemli alimlerden günümüzdeki bitki uzmanlarına kadar pek çok bilgin, hastalıklara karşı besinlerin gücünden bahsetti. Peki, hangi bitki hangi hastalığa iyi geliyor? Hangi bitkiyi nasıl tüketmek gerekiyor?
Giriş Tarihi: 12.11.2019
09:58
Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
10:08
Isırganın özellikleri:
Akciğer kanserini tedavi edici
Şeker hastalığına karşı Kuyruk sokumu iltihabına karşı Saçlara parlaklık ve canlılık kazandırıcı Saçlardaki kepeğe karşı Romatizma ağrı ve şikayetlere karşı Alerjiye karşı direnç kazandırıcı
Antioksidan, anti mikrobiyal, anti ülser ve ağrı kesici özelliklere sahip olan
ısırgan otu, kalp damar, böbrek ve kemik sağlığı için faydalıdır.
, Prof. İbrahim Saraçoğlu ısırganın kanseri önleyici, tümörü yok edici ve vücudumuzdaki kanserojen maddeleri uzaklaştırıcı gücü olduğunu belirtir.
Isırgan otunun bu gücü, kansere karşı savaşan en az on beş tane birbirinden farklı etkin madde bulunmasından kaynaklıdır. Fakat bu maddeler, vücudumuz tarafından istenilen düzeyde emilemediği için yeterli olmaz.
Tek başına başarılı olma ihtimali düşük olan ısırganın
akciğer kanserine karşı hem önleyici hem de tedavi edici gücünü arttıran bitkiyse ebegümecidir.
Maydanozun özellikleri:
Anksiyeteye karşı
Depresyona karşı Karaciğer metabolizmasını güçlendirici Hepatit-B'ye karşı İdrar söktürücü Vücuda zindelik ve dinçlik kazandırmaya yardımcı Yüksek tansiyonu engelleyici Karaciğer yağlanmasına karşı
Doğru şekilde kullanıldığında genel hücre sağlığına yardımcı olan maydanozun metabolizma üzerindeki etkileri çok hızlı bir şekilde oluşur. Diğer kürler ortalama bir hafta sonunda etkisini gösterseler de maydanoz kürü uygulanmaya başladıktan birkaç gün sonra etkisini göstermeye başlar.
Prof. İbrahim Saraçoğlu, depresyona ve anksiyeteye karşı maydanoz-ıspanak (sabah), tere-ıspanak (akşam) kürü geliştirdi. Saraçoğlu, bu kür uygulanmaya başlandıktan sonra çevreyle daha kolay iletişime girebilme, düşüncelerdeki sakinlik ve rahatlık kendisini göstermeye başlayacağını belirtir. Bununla beraber isteksizlik, sersemlik ve anksiyete de giderek azalır.
Kullanacağınız tere ve maydanozun sararmamış olmasına dikkat ediniz. Sararmış olanları da kullanmayınız. Kullanılacak olan bitkiler maydanoz, ıspanak ve tere otudur. Sabah, maydanoz ve ıspanak akşam ise, ıspanak-tere otu karışımı kullanılır.
HAZIRLANIŞI
Beş-altı yaprak ıspanak ve on-on iki tane maydanoz saplarıyla birlikte, kaynamakta olan iki su bardağı suya atılır ve ağzı kapalı olarak kısık ateşte üç dakika yavaş yavaş haşlanır. Soğuduktan sonra bir su bardağı içilir. Her sabah taze olarak hazırlanmalıdır.
Akşam ise ıspanakla tere karışımı hazırlanır. Kaynamakta olan iki su bardağı suyun içerisine saplarıyla birlikte beş-altı adet ıspanak ve dokuz-on tane tere atılır. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte üç dakika haşlandıktan sonra soğumaya bırakılır ve soğuduktan sonra bir su bardağı içilir. Bu her iki kür de yemekten yarım saat önce veya yemekten en az bir saat sonra içilir.
Bu karışımlar bir hafta boyunca her gün uygulanır. Bu uygulamadan sonra 2. haftada iki günde bir uygulanırken, 3. haftada üç günde bir uygulanır. Ondan sonraki haftalarda, haftada bir olmak üzere iki ay boyunca uygulanır ve kür tamamlanmış olur.
Sarımsağın özellikleri:
Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak,
bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarını önler. Kolesterol düzeyini düşürür. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp kaslarını güçlendirir. Diş ağrısına iyi gelir. Mantar tedavisine iyi gelir. Vücutta oluşan yara ve çıbanları yok eder.