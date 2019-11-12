Hangi bitki hangi hastalığa iyi gelir? Hastalıklara şifa olan bitkiler...

Prof. İbrahim Saraçoğlu, depresyona ve anksiyeteye karşı maydanoz-ıspanak (sabah), tere-ıspanak (akşam) kürü geliştirdi. Saraçoğlu, bu kür uygulanmaya başlandıktan sonra çevreyle daha kolay iletişime girebilme, düşüncelerdeki sakinlik ve rahatlık kendisini göstermeye başlayacağını belirtir. Bununla beraber isteksizlik, sersemlik ve anksiyete de giderek azalır.

Kullanacağınız tere ve maydanozun sararmamış olmasına dikkat ediniz. Sararmış olanları da kullanmayınız. Kullanılacak olan bitkiler maydanoz, ıspanak ve tere otudur. Sabah, maydanoz ve ıspanak akşam ise, ıspanak-tere otu karışımı kullanılır.

HAZIRLANIŞI

Beş-altı yaprak ıspanak ve on-on iki tane maydanoz saplarıyla birlikte, kaynamakta olan iki su bardağı suya atılır ve ağzı kapalı olarak kısık ateşte üç dakika yavaş yavaş haşlanır. Soğuduktan sonra bir su bardağı içilir. Her sabah taze olarak hazırlanmalıdır.

Akşam ise ıspanakla tere karışımı hazırlanır. Kaynamakta olan iki su bardağı suyun içerisine saplarıyla birlikte beş-altı adet ıspanak ve dokuz-on tane tere atılır. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte üç dakika haşlandıktan sonra soğumaya bırakılır ve soğuduktan sonra bir su bardağı içilir. Bu her iki kür de yemekten yarım saat önce veya yemekten en az bir saat sonra içilir.

Bu karışımlar bir hafta boyunca her gün uygulanır. Bu uygulamadan sonra 2. haftada iki günde bir uygulanırken, 3. haftada üç günde bir uygulanır. Ondan sonraki haftalarda, haftada bir olmak üzere iki ay boyunca uygulanır ve kür tamamlanmış olur.