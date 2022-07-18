Toprağın çocuğu mimar: Hassan Fathy

🔹 Modern mimarinin sayesi altında herkesin kendine bir köşe bulduğu ve etkilendiği atmosferde Fathy, hem modernizme inceleme noktasında yakın durur hem de modernizmden anlayış olarak uzak bir konuma yerleşir.

🔹 Modernizmin küt dikdörtgen, kare formlu, 90 dereceli sürprizlerden azade monoton yapılar, ızgara şeklinde döşenmiş, yerleşmiş ve kurulmuş ruhsuz şehirler Hassan Fathy'nin mimari olarak en eksik gördüğü özelliklerdir.