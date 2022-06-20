Mezarlıktan yükselen medeniyet: Osmanlı
Osmanlı İmparatorluğu'nda mezarlıklar şehirlerin içerisinde inşa edilir, vefat eden kimseler büyük bir özen gösterilerek kabristana defnedilirdi. Önemli bir kültür olarak tarihi dokunun merkezinde yer tutan bu kültür öğeleri, sık sık bakım ve onarımlardan geçirilerek günlük hayatta canlı kılınırdı. Osmanlı, dirisine olduğu kadar ölüsüne de saygı duyardı. Peki Osmanlı'da mezarlık kültürü nasıldı?
Giriş Tarihi: 20.06.2022
12:59
Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
13:04
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Mezarlıklar milletlerin kültürlerinin parlak bir göstergesi ve geçmişten geleceğe yadigar bırakılmış ders kitaplarıdır.
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Tapu niteliğindeki mezarlıklar, üzerinde yaşanılan toprakların vatan olduğunu gösteren somut delillerdir.
Osmanlı mezar taşlarındaki sembollerin sırları
🔹 Bu hakikatler ışığında hayat bulan
Osmanlı toplumu, vefat eden tebaasına geride kalanlar kadar ehemmiyet gösterir, hayatta olmasalar dahi ölülerine, diriler kadar hürmet eder.
🔹 Osmanlı'yı asırlarca ayakta tutan yegane unsur, medeniyetin temeline yerleştirdiği
" anlayışıdır. "Geçmişe hürmet, geleceği ihya
Osmanlı sokaklarında neler satılırdı?
🔹 Bu anlayış çerçevesinde oluşan Osmanlı mezar kültürü,
şehirlerin tarihi dokusunun oluşmasında en etkili unsurlardan biri olur.
🔹 Günümüzde gözlemleyebildiğimiz
türbeler, büyük mezarlıklar ve mezar taşları nesli muhafaza etmekle birlikte, şehri imar ve ihya eden önemli kültürel öğelere dönüşür.
Fatih Sultan Mehmet'in türbesindeki sırlar
🔹 Ölümden sonra hayatın olması,
insanın sadece bedenden ibaret bir varlık değil, ruh, his ve duygularıyla da var olduğu gerçeği, Osmanlı'yı mezar kültüründe önemli bir noktaya taşır.
🔹 Osmanlı hanedan mensupları, devlet adamları, din büyükleri gibi önemli zatlar,
vefat etmelerinin ardından da şehirlerin maneviyatını tesis eder, vefatlarıyla dahi yaşayan kullara ders verirler.
Zamanın şahidi ve temsilcisi Osmanlı mezar taşları
🔹 Anadolu topraklarında seyahat eden
pek çok yabancı seyyah Osmanlı'nın eşsiz mezar kültürüne hayran olup, bu kültürü eserleriyle tasvir ve tabire çalışırlar.
🔹 Bu çalışmalar, mezar kültürünün Osmanlı medeniyetinde nasıl bir yere sahip olduğunu,
medeniyet inşasında ne denli önemli bir özellik taşıdığına işaret eder niteliktedir.
Osmanlı sarayı hakkında bilgi veren ilk Batılı seyyah; Ottaviano Bon kimdir?