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🔹 Ölümden sonra hayatın olması, insanın sadece bedenden ibaret bir varlık değil, ruh, his ve duygularıyla da var olduğu gerçeği, Osmanlı'yı mezar kültüründe önemli bir noktaya taşır.

🔹 Osmanlı hanedan mensupları, devlet adamları, ulema sınıfı gibi önemli zatlar, vefat etmelerinin ardından da şehirlerin maneviyatını tesis eder, vefatlarıyla dahi yaşayan kullara ders verirler.