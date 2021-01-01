Fatih Sultan Mehmet'in türbesindeki sırlar
Ömrü seferlerle geçen büyük komutan Fatih Sultan Mehmet, yine bir sefer hazırlığında Gebze yakınlarında vefat etti. Şeyh Ebu'l-Vefa'nın kıldırdığı cenaze namazı ile Fatih Camii külliyesi içerisinde yer alan hazire alanındaki türbeye defnedildi. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde hangi ünlü edebiyatçının şiiri hat levhası olarak yer almaktadır? İşte çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in türbesi hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 01.01.2021
16:53
Güncelleme Tarihi: 01.01.2021
18:30
FATİH SULTAN MEHMET’İN ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ
📌Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u feth ederek kutlu zafere ulaştı.
📌Yıllar geçmesine rağmen Fatih'in ölümünün arkasındaki sır perdesi hala aralanamadı.
📌Büyük Sultan, 27 Nisan 1481 Cuma günü ordusu ile Üsküdar'a geçmiş ve burada hastalanmıştı.
Fatih Sultan Mehmet hakkında bilmeniz gereken 15 şey
📌Fatih, hemen hemen bütün Osmanlı padişahlarında görülen nıkris (gut) hastalığından mustaripti. Bu durum padişahların hareketlerini kısıtladığı gibi devamlı ağrılar içinde kalmasına da sebep oluyordu.
📌Osmanlı ordusu, Gebze civarındaki Hünkâr Çayırı'nda konakladı. Sultan burada 1 Mayıs 1481'de şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı. Eski hastalıklarının yani nikris ile romatizmanın yanı sıra yeni hastalıklar da baş göstermişti.
Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün üzerindeki sır perdesi
📌Hünkar çayırı isimli mevkide rahatsızlanan sultana ilaçlar da fayda vermedi. Vücudu daha fazla dayanamadı ve
3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etti.
📌Cihangir Fatih'in vefatı başta Osmanlı ülkesi olmak üzere bütün İslam ülkelerini üzüntüye boğdu. Hatta öyle ki padişahın ölümü bir süre halktan ve askerlerden gizlendi.
Fatih Sultan Mehmet'in yadigarları
FATİH SULTAN MEHMET’İN TÜRBESİ
📌Fatih Sultan Mehmet,1481'de Gebze yakınındaki Sultançayırı'nda vefat edince cenazesi İstanbul'a getirildi.
📌Büyük oğlu Şehzade Bayezid'in tahta çıkmasına kadar bekletilen naaşı Ebu'l- Vefa'nın kıldırdığı cenaze namazı ile Fatih Camii'nin kıble duvarı önünde uzanan hazîre alanındaki türbeye gömüldü.
Şair sultanlar içerisinde divanı olan ilk padişah: Fatih Sultan Mehmet
📌Yaygın bir inanışa göre Fatih'in naaşı, türbe ile cami arasında uzanan bir dehlizin sonundaki mezar odasındadır.
📌Türbenin kim tarafından ne zaman yapıldığı bilinmiyor.
📌Fatih Camii Külliyesi içerisinde yer alan türbenin Fatih'in kendisi için yaptırıp yaptırmadığına dair bir bilgi de kaynaklarda geçmemektedir.
Fatih Camii ve Külliyesi hakkında 10 bilgi