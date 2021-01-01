Fatih Sultan Mehmet'in türbesindeki sırlar

📌Hünkar çayırı isimli mevkide rahatsızlanan sultana ilaçlar da fayda vermedi. Vücudu daha fazla dayanamadı ve 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etti.

📌Cihangir Fatih'in vefatı başta Osmanlı ülkesi olmak üzere bütün İslam ülkelerini üzüntüye boğdu. Hatta öyle ki padişahın ölümü bir süre halktan ve askerlerden gizlendi.