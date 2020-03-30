Fatih Sultan Mehmet hakkında bilmeniz gereken 15 şey

Tarih kitaplarında genellikle Fatih, üç defa çıkmış gibi gösterilir. Bunlardan birincisi 1444'te babasının tahtı bırakması üzerine ikincisi Varna Savaşı'ndan sonra üçüncüsü de babasının öldüğü zaman olarak gösterilir. Ancak Halil İnancık bu bilginin yanlışlığını vurgular.

Varna Muharebesi'nde II. Murad tekrar tahta geçmemiştir. Sadece ordunun komutanlığını üstlenmiş, savaşın ardından da Manisa'ya gitmiştir. Oğlunun istikbali için böyle davranmıştı. Varna Muharebesi'nden sonra İslam ilkelerine gönderilen fetihnameler II. Mehmet adına yazılmış, cevaplar da ona hitaben gelmiştir. Bunlar açıkça II. Murad'ın, Varna Muharebesi sırasında tahta tekrar geçmediğini gösterir. Bu durumda II. Mehmet'in iki defa tahta geçtiği ortaya çıkmaktadır. II. Murad'ın 3 Şubat 1451'de ölümü üzerine 18 Şubat'ta tahta geçen Fatih, üçüncü defa değil, ikinci kez hükümdar oldu.