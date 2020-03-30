Fatih Sultan Mehmet hakkında bilmeniz gereken 15 şey
Yalnızca 21 yaşında yaptığı zekice planla Bizanslıları şaşırtan ve İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ başlatan Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'nin hem devamını hem de başarısını sağladı. Peki, Fatih Sultan Mehmet, kaç defa tahta çıktı? Gemileri karadan nasıl yürüttü? Portresinde neden gül kokladı? Zehirlenerek mi öldü? Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışının yıl dönümünde hayatına dair bilmeniz gereken 15 detayı derledik.
Giriş Tarihi: 30.03.2020
14:23
Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
08:57
FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?
Fatih, 30 yıllık hükümdarlığı boyunca iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Üstün asker kişiliğinin yanında devlet adamı kimliği ile de Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Onun zamanında, "Fatih Kanunnamesi", "Atik Kanunname" ve "Kanunname-i Ali Osman" adı verilen yasalar hazırlandı. Şiire de büyük ilgisi vardı. "Avni" mahlasıyla şiirler kaleme aldı. Fatih, aynı zamanda "
divan"ı olan ilk padişahtı.
FATİH KAÇ DEFA TAHTA ÇIKTI?
Tarih kitaplarında genellikle Fatih, üç defa çıkmış gibi gösterilir. Bunlardan birincisi 1444'te babasının tahtı bırakması üzerine ikincisi Varna Savaşı'ndan sonra üçüncüsü de babasının öldüğü zaman olarak gösterilir. Ancak Halil İnancık bu bilginin yanlışlığını vurgular.
Varna Muharebesi'nde II. Murad tekrar tahta geçmemiştir. Sadece ordunun komutanlığını üstlenmiş, savaşın ardından da Manisa'ya gitmiştir. Oğlunun istikbali için böyle davranmıştı. Varna Muharebesi'nden sonra İslam ilkelerine gönderilen fetihnameler II. Mehmet adına yazılmış, cevaplar da ona hitaben gelmiştir. Bunlar açıkça II. Murad'ın, Varna Muharebesi sırasında tahta tekrar geçmediğini gösterir. Bu durumda II. Mehmet'in iki defa tahta geçtiği ortaya çıkmaktadır. II. Murad'ın 3 Şubat 1451'de ölümü üzerine 18 Şubat'ta tahta geçen Fatih, üçüncü defa değil, ikinci kez hükümdar oldu.
Osmanlı medeniyeti,
Fatih Sultan Mehmet döneminde en yüksek noktasına ulaştı. Fatih, bugünkü Türk entelektüelinin sahip olamayacağı vasıflara sahipti. Bu vasıfların başında, doğuya ve batıya sahip olması; İtalyancayı, Yunancayı, Farsçayı ve de Arapçayı biliyor olması gelirdi. Onun devrinde Batı'da böyle bir münevver yoktu. İnanılmaz derecedeki coğrafya bilgisi, ateşli silahlar ordusuna iyi komuta etmesi, onu bir dünya hükümdarı olarak nitelemeye yeterdi.
Sultan Mehmet, yalnız Türk tarihinin değil dünya tarihinin de yön değiştirmesini sağlamış bir hükümdardı. Devlet otoritesine gölge getirmemek için en kapsamlı mücadeleyi verdi. 30 yıllık hükümdarlığı boyunca
iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Geride sınırlarını genişletmiş bir imparatorluk bıraktı.
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Sultan, zevk ve sefadan hiç hoşlanmazdı. İdari ve askeri çalışmalar zamanının çoğunu alırdı. İlime büyük önem verirdi ve devrin önemli âlimlerinin ilim ve irfanından yararlanmaya çalışırdı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet, Avrupa'dan birçok ressam ve bilim adamını da çağırmıştı. Bunların en ünlüsü 1479-1481 yılları arasında sarayda bulunup, padişahın çeşitli portrelerini ve madalyonlarını yapan Gentile Bellini'dir.
FATİH SULTAN MEHMET'İN EN BÜYÜK ARZUSU NEYDİ?
Tahtı 1446'da babasına devreden 2. Mehmet, 19 yaşına geldiğinde yeniden tahta çıktı. 1448'de ve 1450'de babasıyla birlikte Arnavutluk seferlerine katılarak tecrübe kazandı. 1450'de Dulkadiroğulları Beyi Süleyman Bey'in kızı Sitti Mükrime Hatun ile evlendi. 10 Şubat 1451'de babası ölünce tekrar tahta oturdu.
İstanbul'un fatihinin en büyük arzusu
İstanbul'u fethetmekti. Tahta tekrar çıktığında bu hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. İşe Rumelihisarı'nı yaptırmakla başladı. Venedik, Macaristan ve Bosna hükümdarlarıyla kısa süreli barış yaptı. Cenevizlilerin tarafsız olmasını sağladı. Ordudaki asker sayısını 70 bine çıkardı. Fetih hazırlığı bir yıla yakın sürdü. Ve 6 Nisan 1453'te İstanbul önlerine dayandı. Büyük kuşatma, tam 53 gün boyunca devam etti. Şehrin kapıları sonunda 29 Mayıs 1453 günü açıldı.
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