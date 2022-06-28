Yeryüzünü kaplayan afet: Betonarme

🔸 İnsanoğlu görünürde artık hem daha kolay inşa edebileceği, hem daha hızlı sonuç alabileceği malzemeyi, betonarmeyi yüzyılın icadı olarak keşfetmişti.

🔹 Oysa ki bu, yıllar sonra sağlıkta, yaşamda, psikolojide, sosyolojide ve diğer pek çok alanda büyük problemlere neden olduğu anlaşılacak bir yıkım ordusunun seküler unvanıydı.