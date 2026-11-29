Yeryüzünü kaplayan afet: Betonarme

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🔸 İnsanoğlu görünürde artık hem daha kolay inşa edebileceği, hem daha hızlı sonuç alabileceği malzemeyi, betonarmeyi yüzyılın icadı olarak keşfetmişti.

🔹 Oysa ki bu, yıllar sonra sağlıkta, yaşamda, psikolojide, sosyolojide ve diğer pek çok alanda büyük problemlere neden olduğu anlaşılacak bir yıkım ordusunun seküler unvanıydı.