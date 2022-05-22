İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan

💠 Gözle görülen maddi dünyanın yok olacağı, fani olduğu algısı sanatı temaşa eden insana, görünen alemin arkasında manevi ve gizli bir mutasarrıfı yani tasarruf sahibi birisi olduğunu haber verir ve sanat bu düşünce üzerine tecessüm eder.

💠 Ayrıca bu bakış açısı, mekana girecek, mekanı deneyimleyecek ve hayatını mekanda tecrübe edecek insana, maddi bir alemle beraber manevi bir sahayı da sunma çabasını sonuç verir.