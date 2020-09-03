Geleneksel tıpta kullanılan 10 bitki

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Hatmi bitkisi 120 cm yüksekliğinde, kalın rizomlu, çok yıllık bir türdür. Avrupa ve Batı Asya, kuzey Amerika'da yetişir. 1500 m'ye kadar yükseklikte nemli ve tuzlu topraklar, bataklık ve tarla kenarlarında yetişir. Bol güneş alan, nemli, gevşek ve süzek toprakları sever. Taze veya kurutulmuş çiçek ve yaprak, kurutulmuş kökleri kullanılır.

Kullanılan kısım: Sonbaharda en erken 2 yaşındaki bitkilerin kökü, ilkbahar sonu yaprakları, yazın ise çiçek kısmı kullanılır.

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Tıbbi etkisi: İltihaplanmayı azaltıcı, bağırsak içeriğini yumuşatıcı, deri yarasını tedavi edici

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Kullanım şekli ve dozu: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, hatmi çiçeğinin kronik ya da üst solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı inatçı öksürüklerde ideal bir bitki olduğunu belirtir. Kaynamış bir bardak sıcak sütün içerisine 4-5 gram hatmi ilave edilir ve karıştırılır. Birkaç dakika bekledikten sonra yudum yudum içilir. Günde iki kez tekrarlanabilir.

Fakat diğer ilaçların emilimini geciktirebilir. Anne adayları ve emzirenler kullanmamalıdır. Yemek olarak çiçek ve genç yapraklar taze olarak salata; kök ve yapraklar sebze olarak kullanılır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun Fikriyat'ta yer alan "Beslenme

bir kültürdür" adlı yazısına ulaşmak için tıklayın