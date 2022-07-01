Ömer Hayyam Rubaileri'nin Harvard nüshası

◾ İslam tarihindeki en farklı ve nev-i şahsına münhasır karakterlerden biri olan Ömer Hayyam'ın doğum ve vefat tarihleri bile tam olarak bilinememektedir.

◾ Nişabur'da doğduğu bilinen şair ve bilim adamı hayatını Nişabur, Semerkant, Buhara, Belh, İsfahan gibi büyük ve besleyici şehirlerde hayatını sürdürdü.

Horasan'ın sönmeyen yıldızı "Ömer Hayyam"