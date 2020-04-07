Ömer Hayyam’ın felsefi yönü ağır basan 15 rubaisi

Rubaileri ile asırlardır edebiyat dünyasını etkileyen İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom Ömer Hayyam, diğer birçok alanda eser vermesine rağmen rubai tarzında yazdığı şiirleri ile tanınarak dünyada bu tarzın öncüsü olarak kabul edilir. İran'da "Hekim Hayyam" olarak isimlendirilen ve tam adı Gıyaseddin Ebu'l Feth Ömer bin İbrahim olan şair, çadır zanaatıyla uğraşan babasından dolayı "çadırcı" anlamına gelen "Hayyam" lakabı ile bilinir. Sizler için, felsefe, edebiyat, matematik ve astronomi alanında eser veren Hayyam'ın 15 rubaisini derledik.