Osmanlı'nın hayırsever hanım sultanları

Hanım sultanların hayır kültürü

🔸 Osmanlı döneminde vakfiyelerin girişinde yer alan bir hadis vardır. Müslim'in Ebu Hureyre'den (r.a) rivayet edilen bu hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

"İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu 3 şey bundan müstesnâdır: Sadaka-i câriye, istifâde edilen ilim, kendisine duâ eden hayırlı evlât."

🔸 Sadaka-i cariyenin manası, sevabı kıyamete kadar devam eden amellerdir. Herkesin faydalanabileceği şekilde varlığı devam eden ve süreç boyunca sevabı da amel defterine işleyen hayırlardır.

🔸 Bunlar camii, mescid, mektep, medrese, yol, köprü, çeşme, hanlar ve hamamlar gibi çeşitli hayır vakıflarıdır.

Hayır yapanların, yapımında emeği geçenlerin amel defteri kapanmaz ve sevabı süreklidir.

Osmanlı padişahlarının Resulullah (SAV) sevgisi