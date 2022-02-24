Bir kadim ve doğal yapım yöntemi: Kerpiç

Kerpiç yüzyıllardır konut, kümes, okul ve cami gibi farklı yapıların malzemesi olarak kullanılmaktadır. Üretim aşaması son derece basit olan toprak ile saman karışımının su ile yoğrularak güneşte kurutulmasından elde edilir. Peki, tarihi MÖ X. yüzyıla kadar dayanan, 20. yüzyılda tekrar popüler olan ve bu zamana kadar kullanılan kerpiç nedir, niçin ve nasıl kullanılır?