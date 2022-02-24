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Bir kadim ve doğal yapım yöntemi: Kerpiç

Kerpiç yüzyıllardır konut, kümes, okul ve cami gibi farklı yapıların malzemesi olarak kullanılmaktadır. Üretim aşaması son derece basit olan toprak ile saman karışımının su ile yoğrularak güneşte kurutulmasından elde edilir. Peki, tarihi MÖ X. yüzyıla kadar dayanan, 20. yüzyılda tekrar popüler olan ve bu zamana kadar kullanılan kerpiç nedir, niçin ve nasıl kullanılır?

Giriş Tarihi: 24.02.2022 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 19:25
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Kerpiç nedir?
Kerpiç nedir?

📌 Kerpiç, toprağın saman ve suyla karıştırıldıktan sonra kalıplara dökülerek, önce gölgede daha sonra güneşte kurutulmasıyla elde edilen yapı malzemesidir.

📌 Kerpiç yapımında yoğunlukla killi toprak kullanılır.

Killi Toprak: Toprağın içinde kil bölümünün hakim olduğu topraklardır.
Kil toprakları sıkı, ıslandıkları vakit havalanmaları çok güç, ısınmaları da o derece geç olan topraklardır.

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Toprak Mesken
Toprak Mesken

📌 Kerpicin temel maddesi kerpiç toprağı olduğundan, bu madde ile inşa edilen meskenlere toprak meskenler de denir.

📌 Yeryüzündeki ilk yerleşim yerlerinden günümüze kadar kullanılagelmiştir.

Mesken: Kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri yer, konut.

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Kerpicin özellikleri
Kerpicin özellikleri

📌 Kerpiç, doğal ve sürdürülebilir bir yapı malzemesidir.

Sürdürülebilirlik: Üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir.

📌 Günümüzde yapılarımızda kullanılan kanserojen malzemelerin tam aksine, son derece sağlıklı ve ekonomik bir yapıya sahiptir.

Kanserojen: İnsan veya hayvana bulaşan ve kansere yola açan madde.

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Kerpicin dönüşümü
Kerpicin dönüşümü

📌 Doğal bir malzeme olduğu için atmosfere karbondioksit gibi zararlı gaz salınımı hiç yoktur.

📌 Üretimi sırasında ve ömrünü tamamladığında çevrede hiçbir atık kalmaz.

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Kerpicin tarihçesi
Kerpicin tarihçesi

📌 İlk dönemlere ait kerpiç kullanımına MÖ X. yüzyılda Mezopotamya'da rastlanır.

📌 Avrupa kıtasında ilk kerpiç kullanımına ise MÖ VI. yüzyılda Almanya'da görülür.

📌 Anadolu'ya bakıldığında ilk kerpiç kullanımının MÖ 8500 yıllarında Diyarbakır'daki Çayönü yerleşmesinde olduğunu görülür.

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