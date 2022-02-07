Türkiye’nin doğal mirası 7 anıt ağaç
Anıt ağaç, kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan ağaçlara denir. ülkenin doğal hazineleridirler. Türkiye'nin farklı noktalarında tescillenerek Hem tarihe tanıklık etmişlerdir hem de koruma altına alınan ve doğal miras kabul edilen birçok anıt ağaç vardır. Kimi zaman yolcular gölgelerinde serinlemiştir kimi zaman aşıklar için buluşma noktası olmuşlardır. Kültürel birer değer olarak yüksek derecede önem vermemiz gereken anıt ağaçları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 07.02.2022
09:35
Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
11:16
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Ağaç, çeşitli faydaları, estetik özellikleri ve hayatın safhalarını sembolize etmesi sebebiyle önemle üzerinde duran bir bitkidir. Kur'ân-ı Kerîm'de 26 yerde geçer, hurma, nar, üzüm, incir ve zeytin gibi bazı ağaçlar da ismen anılır. İncir ve zeytin ağacı üzerine yemin edilir.
◾Yüce Allah (CC), mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de,
imanı ve kelime-i tevhidi güzel bir ağaca; inkârı ve inkârın ifadesi olan kötü sözü ise kötü bir ağaca benzetmiş ve şöyle buyurmuştur: "﴾24﴿ Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. ﴾25﴿ O ağaç, rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir." (İbrâhîm Suresi - 24-25 . Ayet)
İbrâhîm Suresi ilgili ayetin okunuşu İbrâhîm Suresi ilgili ayetin tefsiri
"Güzel söz" diye tercüme ettiğimiz kelime tayyibe tamlaması "doğru söz, sağlam inanç, kelime-i tevhid yani "lâilâhe illellah" (Şevkânî, III, 120), peygamberlik, vahiy, âhiret" ve Allah'ın bütün mesajlarını ifade etmektedir (Esed, II, 506).
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Kur'an'da özellikle anılan ağaçlar şunlardır:
Şecer-i ahdar Şeceretü'l-huld Şecere-i mel'ûne Şecere-i mübâreke Şeceretü'r-rıdvân Şecere-i tayyibe, şecere-i habîse Tûbâ ağacı Yaktîn ağacı Zakkum ağacı
◾Türkiye'nin dört bir köşesinde koruma altında olan, doğal miras kabul edilen
anıt ağaçlar, Anadolu coğrafyasının birçok yerinde kimi zaman gölgesinde dinlendiriyor kimi zaman buluşma noktası olarak seçiliyor.
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Anıt ağaçlar, büyüklük ve kültürel özelliklerine göre gruplara ayrılır.
İlk bahsedeceğimiz anıt ağaç, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan
"Ambar Katran" ismindeki sedir ağacı...
Türkçe Adı : Sedir Ambar Katran Latince Adı : Cedrus libani Ağaç Türü : Sedir Ağacı Bulunduğu İl / İlçe : Antalya - Kumluca Ağaç Yaşı : 2327 yıl Gövde Çapı : 262 cm Tepe Çapı : 8,5 m Boyu : 25 m
Necip Fazıl'ın çıkardığı ilk dergi: Ağaç
◾ 262 santimetrelik gövde çapı ve 25 metrelik boyuyla dikkati çeken ağaç, çok geniş çaplı olması nedeniyle
"Ambar gibi ağaç" şeklinde nitelendiriliyor. Bu sebeple ağaca "Ambar Katran" deniliyor. Bu ölçüleri ile,Türkiye'nin en yaşlı anıt sedir ağacıdır.
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Kumluca İlçesi Dibek Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan ve yöre halkının 'ambar katran' olarak adlandırdığı sedir ağacının yaşı civarındadır. Dünyada bilenen 2327 en yaşlı sedirdir. Çamkuyusu Sedir Araştırma Ormanı ve Bolkar Dağları'ndaki yaşlı sedirlerden alınan örneklerlerle karşılaştırarak yaşı hesaplanmıştır.
Türkçe Adı : Porsuk Latince Adı : Taxus baccata Ağaç Türü : Porsuk Bulunduğu İl / İlçe : Zonguldak - Alaplı Ağaç Yaşı : 4115 yıl Gövde Çapı : 245 cm Tepe Çapı : 9,5 m Boyu : 23 m
◾ Zonguldak'ta Bronz Çağ'a tarihlenen Porsuk ağacı,
Anadolu'nun bilinen en yaşlı; dünyanın ise bilinen en yaşlı beş ağacından biri...
◾4115 yaşındaki Porsuk ağacının tarihlendirilmesi, yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle yapılmış. Yapılan incelemelerde ortaya çıkan sevindirici sonuçlardan biri ise ağacın hala oldukça sağlıklı olması ve insanlar tarafından zarar görmediği sürece
en az 4.000 yıl daha yaşayabileceği olmuş.
Sakura ve çam ağaçları neyi simgeler?
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P orsuk ağacı, porsukgiller familyasından olan ve çoğunlukla çalı şeklinde görülen bir ağaç türüdür. Dalları sık bir şekildedir ve tepesi yuvarlak görünümlüdür.
◾ Bronz Çağ'a tarihlenen ağacın, gövdesi
kalın ve silindirik bir biçimdedir.
◾Kireçli toprakları sever ve dona karşı duyarlıdır,
◾Tek yada kümeler halinde bulunur,