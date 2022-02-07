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Türkiye’nin doğal mirası 7 anıt ağaç

Anıt ağaç, kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan ağaçlara denir. Hem tarihe tanıklık etmişlerdir hem de ülkenin doğal hazineleridirler. Türkiye'nin farklı noktalarında tescillenerek koruma altına alınan ve doğal miras kabul edilen birçok anıt ağaç vardır. Kimi zaman yolcular gölgelerinde serinlemiştir kimi zaman aşıklar için buluşma noktası olmuşlardır. Kültürel birer değer olarak yüksek derecede önem vermemiz gereken anıt ağaçları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 11:16
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Anıt ağaç nedir?
Anıt ağaç nedir?

Ağaç, çeşitli faydaları, estetik özellikleri ve hayatın safhalarını sembolize etmesi sebebiyle önemle üzerinde duran bir bitkidir. Kur'ân-ı Kerîm'de 26 yerde geçer, hurma, nar, üzüm, incir ve zeytin gibi bazı ağaçlar da ismen anılır. İncir ve zeytin ağacı üzerine yemin edilir.

◾Yüce Allah (CC), mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, imanı ve kelime-i tevhidi güzel bir ağaca; inkârı ve inkârın ifadesi olan kötü sözü ise kötü bir ağaca benzetmiş ve şöyle buyurmuştur: "﴾24﴿ Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. ﴾25﴿ O ağaç, rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir." (İbrâhîm Suresi - 24-25 . Ayet)

İbrâhîm Suresi ilgili ayetin okunuşu
İbrâhîm Suresi ilgili ayetin tefsiri

"Güzel söz" diye tercüme ettiğimiz kelime tayyibe tamlaması "doğru söz, sağlam inanç, kelime-i tevhid yani "lâilâhe illellah" (Şevkânî, III, 120), peygamberlik, vahiy, âhiret" ve Allah'ın bütün mesajlarını ifade etmektedir (Esed, II, 506).

Tefsirin devamı için tıklayın

Kur'an'da özellikle anılan ağaçlar şunlardır:

Şecer-i ahdar
Şeceretü'l-huld
Şecere-i mel'ûne
Şecere-i mübâreke
Şeceretü'r-rıdvân
Şecere-i tayyibe, şecere-i habîse
Tûbâ ağacı
Yaktîn ağacı
Zakkum ağacı

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Ambar Katran
Ambar Katran

◾Türkiye'nin dört bir köşesinde koruma altında olan, doğal miras kabul edilen anıt ağaçlar, Anadolu coğrafyasının birçok yerinde kimi zaman gölgesinde dinlendiriyor kimi zaman buluşma noktası olarak seçiliyor.

Anıt ağaçlar, büyüklük ve kültürel özelliklerine göre gruplara ayrılır.

İlk bahsedeceğimiz anıt ağaç, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan "Ambar Katran" ismindeki sedir ağacı...

Türkçe Adı : Sedir Ambar Katran
Latince Adı : Cedrus libani
Ağaç Türü : Sedir Ağacı
Bulunduğu İl / İlçe : Antalya - Kumluca
Ağaç Yaşı : 2327 yıl
Gövde Çapı : 262 cm
Tepe Çapı : 8,5 m
Boyu : 25 m

Necip Fazıl'ın çıkardığı ilk dergi: Ağaç

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Antalya, Kumluca
Antalya, Kumluca

◾ 262 santimetrelik gövde çapı ve 25 metrelik boyuyla dikkati çeken ağaç, çok geniş çaplı olması nedeniyle "Ambar gibi ağaç" şeklinde nitelendiriliyor. Bu sebeple ağaca "Ambar Katran" deniliyor. Bu ölçüleri ile,Türkiye'nin en yaşlı anıt sedir ağacıdır.

Kumluca İlçesi Dibek Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan ve yöre halkının 'ambar katran' olarak adlandırdığı sedir ağacının yaşı 2327 civarındadır. Dünyada bilenen en yaşlı sedirdir. Çamkuyusu Sedir Araştırma Ormanı ve Bolkar Dağları'ndaki yaşlı sedirlerden alınan örneklerlerle karşılaştırarak yaşı hesaplanmıştır.

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Porsuk Ağacı
Porsuk Ağacı

Türkçe Adı : Porsuk
Latince Adı : Taxus baccata
Ağaç Türü : Porsuk
Bulunduğu İl / İlçe : Zonguldak - Alaplı
Ağaç Yaşı : 4115 yıl
Gövde Çapı : 245 cm
Tepe Çapı : 9,5 m
Boyu : 23 m

◾ Zonguldak'ta Bronz Çağ'a tarihlenen Porsuk ağacı, Anadolu'nun bilinen en yaşlı; dünyanın ise bilinen en yaşlı beş ağacından biri...

◾4115 yaşındaki Porsuk ağacının tarihlendirilmesi, yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle yapılmış. Yapılan incelemelerde ortaya çıkan sevindirici sonuçlardan biri ise ağacın hala oldukça sağlıklı olması ve insanlar tarafından zarar görmediği sürece en az 4.000 yıl daha yaşayabileceği olmuş.

Sakura ve çam ağaçları neyi simgeler?

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Zonguldak
Zonguldak

Porsuk ağacı, porsukgiller familyasından olan ve çoğunlukla çalı şeklinde görülen bir ağaç türüdür. Dalları sık bir şekildedir ve tepesi yuvarlak görünümlüdür.

◾ Bronz Çağ'a tarihlenen ağacın, gövdesi kalın ve silindirik bir biçimdedir.

◾Kireçli toprakları sever ve dona karşı duyarlıdır,

◾Tek yada kümeler halinde bulunur,

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