Türkiye’nin doğal mirası 7 anıt ağaç

◾ Ağaç, çeşitli faydaları, estetik özellikleri ve hayatın safhalarını sembolize etmesi sebebiyle önemle üzerinde duran bir bitkidir. Kur'ân-ı Kerîm'de 26 yerde geçer, hurma, nar, üzüm, incir ve zeytin gibi bazı ağaçlar da ismen anılır. İncir ve zeytin ağacı üzerine yemin edilir.

◾Yüce Allah (CC), mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, imanı ve kelime-i tevhidi güzel bir ağaca; inkârı ve inkârın ifadesi olan kötü sözü ise kötü bir ağaca benzetmiş ve şöyle buyurmuştur: "﴾24﴿ Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. ﴾25﴿ O ağaç, rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir." (İbrâhîm Suresi - 24-25 . Ayet)

İbrâhîm Suresi ilgili ayetin okunuşu

İbrâhîm Suresi ilgili ayetin tefsiri

"Güzel söz" diye tercüme ettiğimiz kelime tayyibe tamlaması "doğru söz, sağlam inanç, kelime-i tevhid yani "lâilâhe illellah" (Şevkânî, III, 120), peygamberlik, vahiy, âhiret" ve Allah'ın bütün mesajlarını ifade etmektedir (Esed, II, 506).

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◾ Kur'an'da özellikle anılan ağaçlar şunlardır:

Şecer-i ahdar

Şeceretü'l-huld

Şecere-i mel'ûne

Şecere-i mübâreke

Şeceretü'r-rıdvân

Şecere-i tayyibe, şecere-i habîse

Tûbâ ağacı

Yaktîn ağacı

Zakkum ağacı