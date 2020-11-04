Necip Fazıl'ın çıkardığı ilk dergi: Ağaç

📌1930'lu yıllar Türk aydınının manevi boşluğa düştüğü bir dönemdi. Cumhuriyet yeni kurulmuş, gerek toplumsal gerek siyasi gerekse edebi çevrelerde eski ve yeni arasında büyük gelgitler yaşanıyordu. Türk aydını bir yandan kendisine dayatılan Batılılaşma ve modernizme ayak uydurmaya çalışıyor bir yandan da köklerinden kopmaya başladığını hissediyordu. Bu boşluğu hisseden aydınlarda yeni bir dergi çıkarma fikri filizlendi. Osmanlı'dan tevarüs edilen medeniyet tasavvuru unutulmamalı ve buna sahip çıkılmalıydı.

Cumhuriyet edebiyatının aksiyoner ismi Necip Fazıl, hemen kolları sıvadı. Edebi ortamdaki ruhi boşluğu hisseden yazarların başında gelen Necip Fazıl, böyle bir ortamda şahsi gayret ve teşebbüsleriyle, 14 Mart 1936 ile 29 Ağustos 1936 yılları arasında, dönemin İş Bankası Genel Müdürü olan Celal Bayar'ın da desteğiyle Ağaç dergisini çıkardı. Ağaç; sanat, fikir ve aksiyon dergisi alt başlıklarıyla yayımlandı.