Yahya Kemal çevresinde toplanan edebi okul: Dergah dergisi

📚Dergah, 1921-1923 yılları arasında Yahya Kemal'in fikir, görüş ve estetik anlayışı doğrultusunda çıkan kültür, sanat ve edebiyat dergisiydi. Dergide yerli ve milli kaynakların yaşatılması hususunda birçok çalışma yapıldı ve döneminde bir okul görevi gördü. Millî Mücadele'nin başladığı bir dönemde çıkan dergi, bu yönüyle devrine tanıklık eden değerli bir vesika niteliğindeydi.

📚15 Nisan 1921 - 5 Ocak 1923 tarihleri arasında on beş günde bir olmak üzere toplam 42 sayı neşredilen derginin mesul müdürü Yahya Kemal'in öğrencilerinden Mustafa Nihat'tı.

Milli Mücadele yıllarıydı. Dergi bu yılların ümit ve heyecan dolu havası içerisinde büyük ölçüde Yahya Kemal'in fikir, görüş ve estetik anlayışı doğrultusunda çıktı