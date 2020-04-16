Papirüs dergisinin çıkış öyküsü

Atilla Özkırımlı'nın "Ya bir dergi çıkararak ya da çıkaracağı bir dergiyi düşünerek yaşamıştır" dediği Cemal Süreya tarafından çıkarılan Papirüs de dönemin en önemli şair ve yazarlarının yer aldığı mektep rolünü üstlenen bir edebiyat dergisidir.

İlk sayısı Ağustos 1960'ta çıkan dergi, Mart 1981'e kadar okuyucuya ulaşır. Belli aralıklarla yayın hayatı kesilen Papirüs, toplamda elli üç sayı basılır.

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