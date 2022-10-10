Osmanlı padişahlarının Resulullah (SAV) sevgisi
Osmanlı hanedanı iyi eğitim almış bireylerden müteşekkildi. Bilhassa II. Murad ile beraber aile içerisinde ortaya çıkan sanatsal sezgi şairliği peşinde getirdi. Kanuni Sultan Süleyman ile zirveye çıkan şairlik istidadı nesiller boyunca ailenin en bilinen özelliklerinden biri oldu. Bu minvalde derinden sevgi duydukları Allah Resulü'nü (SAV) övmek maksadıyla şair padişahlar tarafından pek çok naat kaleme alındı. Sizler için bu naatları sadeleştirdik.
Giriş Tarihi: 10.10.2022
17:55
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
18:59
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Resulullah (SAV) Efendimiz müminler için yüce bir önder ve gönüller tabibidir. Efendimizin varlığı (SAV) her mevkiden ve sosyal sınıftan insanı tarih boyunca bir potada eritir.
◾ Şairler en güzel naatı yazmak için asırlarca uğraşırlar. Bu çaba Alemlere Rahmet olan Resul-i Ekrem'i (SAV) övmekten başka bir mana taşımaz.
Osmanlı'nın sanatkar padişahları
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Efendimizin (SAV) ahlakı, olaylara bakışı ve davranışları asırlar boyunca Müslümanlar tarafından taklit edildi ve bu pratik ortaya harika bir yaşam tasavvuru koydu.
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İyi hükümranlığın yolunun iyi Müslümanlıktan geçtiğinin bilincinde olan ve zamanının ötesinde eğitimler alan oSMANLILAR DA Resul-i Ekrem'i (SAV) övme hususunda ortaya birbirinden güzel eserler çıkardılar.
10 Padişah'tan 10 Şiir
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II. Murad ile belli bir kıvama gelmeye başlayan sanatsal sezgi Fatih Sultan Mehmed ile bir yöne evrilerek Kanuni Sultan Süleyman'da zirveye çıkar.
◾ İyi bir
kaleme ve sezgiye sahip olan Osmanlı padişahları "İnsanlığı Efendisi" için birbirinden güzel şiirler yazdılar. Sizler için Osmanlı sultanlarının Sultanlar Sultanı'na (SAV) yazdıkları naatlardan tercüme yaptık.
Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri
"Bu hüsn-i Hudâyî ki Hudâ sana virüpdür Mânî- i cihân yazmadı tasvîrine hem-tâ"
Fatih Sultan Mehmed
Günümüz Türkçesi ile
Sana bu ilahi güzelliği Allah verdi
Bu dünyanın Mani'si bu güzelliğin benzerini dahi çizemez
Fatih Sultan Mehmed'in divanından beyitler
"Kim anı medh ide çün medhimiranın Levlâk Defâtir-i dü cihân midhatinde mücmeldir"
Sultan II. Bayezid
Günümüz Türkçesi ile
Cenab-ı Hak "Levlak" demişken onu kim daha iyi övebilir
Onu övmek için iki dünya defterleri dolsurulsa bile yetersizdir
Adlî Divanı'ndan seçmeler