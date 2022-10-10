Osmanlı padişahlarının Resulullah (SAV) sevgisi

◾ Resulullah (SAV) Efendimiz müminler için yüce bir önder ve gönüller tabibidir. Efendimizin varlığı (SAV) her mevkiden ve sosyal sınıftan insanı tarih boyunca bir potada eritir.

◾ Şairler en güzel naatı yazmak için asırlarca uğraşırlar. Bu çaba Alemlere Rahmet olan Resul-i Ekrem'i (SAV) övmekten başka bir mana taşımaz.

Osmanlı'nın sanatkar padişahları