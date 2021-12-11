Adlî Divanı’ndan seçmeler

Padişahlığı döneminde ibadet ve sanata olan düşkünlüğü ile tanınan Sultan II. Bayezid, aynı zamanda "Adli" mahlası ile bilinen büyük bir şairdir. Allah sevgisi, peygamber hürmeti ve aşk gibi imgeler ile öne çıkan II. Bayezid şiiri, sakin ve derinden akan bir ırmağı andırır. Sizler için Adli Divanı'ndan şiirleri derledik. Peki, II. Bayezid kimdir? II. Bayezid şiirleri, sözleri, hayatı, eserleri, alıntıları, şiirsel yönü, hangi akım, taht süresi…