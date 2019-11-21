Şair yönüyle Yavuz Sultan Selim ve şiirleri

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinde derin izler bırakan bir hükümdardı. Geçilemez denilen Sina Çölü'nü 13 günde geçti, hilafet sancağını devraldı ve devletin en geniş sınırlara ulaşmasını sağladı. Yavuz Sultan Selim, devlet yönetmekle kalmamış aynı zamanda sanatsal olarak da insanları fethedecek türde eserler üretmişti. Dönemin şiir dili olan Farsçayı kullanarak Divan yazan Selim, pek çok şiirini bu dilde kaleme almıştı. Şair yönüyle Yavuz Sultan Selim ve onun kaleminden dökülen şiirler…
Giriş Tarihi: 21.11.2019
15:56
Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
13:07
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