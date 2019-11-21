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Şair yönüyle Yavuz Sultan Selim ve şiirleri

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinde derin izler bırakan bir hükümdardı. Geçilemez denilen Sina Çölü'nü 13 günde geçti, hilafet sancağını devraldı ve devletin en geniş sınırlara ulaşmasını sağladı. Yavuz Sultan Selim, devlet yönetmekle kalmamış aynı zamanda sanatsal olarak da insanları fethedecek türde eserler üretmişti. Dönemin şiir dili olan Farsçayı kullanarak Divan yazan Selim, pek çok şiirini bu dilde kaleme almıştı. Şair yönüyle Yavuz Sultan Selim ve onun kaleminden dökülen şiirler…

Giriş Tarihi: 21.11.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 13:07
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YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?
YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin 9'uncu padişahı ve 88'inci İslam halifesi Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur.

Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, omuzlarının arası geniş, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğit bir padişahtı. Sert tabiatlı ve cesurdu. İyi bir eğitim gördü.

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ATA BİNMEDE, OK ATMADA VE KILIÇ KULLANMADA MAHİRDİ
ATA BİNMEDE, OK ATMADA VE KILIÇ KULLANMADA MAHİRDİ

Çok güzel ata biner, devrin en meşhur silahşorlarını alt edecek kadar iyi kılıç kullanırdı. Güreşmekte, ok atmada ve yay çekmede ustaydı. Savaştan hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti.

Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 1520'de, "Aslan Pençesi" denilen bir çıban yüzünden henüz elli yaşında iken vefat etti.

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KEFENİNİ BOYNUNDA TAŞIYAN BİR CENGÂVER
KEFENİNİ BOYNUNDA TAŞIYAN BİR CENGÂVER

Hayatının son dakikasına kadar Yasin-i Şerif okuyan Yavuz Sultan Selim'i, tarihçiler sekiz yıla seksen yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah olarak değerlendirdiler. Yavuz, şehzadeliğinden beri kefenini boynunda taşıyan bir cengâverdi.

Yavuz Sultan Selim, dönemin şiir dili olan Farsça'yı kullanarak pek çok şiir ve nesir kaleme aldı. Şiir yazmada o kadar mahirdi ki, dönemin İran şahına dahi Farsça kaleme aldığı şiir ile rekabet etmişti. Yavuz Sultan Selim'in kaleme aldığı o şiirler…

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‘BENİ BİR GÖZLERİ AHUYA ZEBUN ETTİ FELEK’
‘BENİ BİR GÖZLERİ AHUYA ZEBUN ETTİ FELEK’

Bilmem ki gözlerime nasıl bir büyü yaptı felek
Gözümü kan içinde bırakıp, aşkımı artırdı felek
Arslanlar pençemin korkusundan tir tir titrerken
Beni bir gözleri ahuya esir etti felek.

Yavuz Sultan Selim'in kaleme aldığı bu şiirde esiri olduğu "ahu gözlü", bir rivayete göre isimsiz bir Türkmen kızı, bir rivayete göre ise eşi Hafsa Sultan'dır.

"Arslanlar pençemin korkusundan tir tir titrerken" manasındaki dizeyi kaleme alan Yavuz, "aslan pençesi" adı verilen bir hastalık nedeniyle vefat etmiştir.

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‘SANMA ŞÂHIM HERKESİ SEN SADIKANE YÂR OLUR’
‘SANMA ŞÂHIM HERKESİ SEN SADIKANE YÂR OLUR’

Yavuz Sultan Selim, İran şahı için yazdığı bu kıtanın her dizesini, soldan sağa veya yukarıdan aşağıya aynı biçimde okunacak şekilde düzenlemişti.

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