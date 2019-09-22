Yavuz Sultan Selim’in sarığındaki sır neydi?
Doğu'ya yaptığı fetihlerle Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim'in vefatının üzerinden yüzyıllar geçse de asırlara bıraktığı silinmez hatıralar tarihimize ışık olmaya devam ediyor. Tarihin akışını değiştiren Osmanlı Devleti'nin 9'uncu padişahı Selim'in sarığındaki bir detay da onun kişiliğiyle ilgili çok önemli bir özelliği bize bildiriyor. Sultan Selim Han'ı vefatının 499'uncu yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.
Giriş Tarihi: 22.09.2019
08:49
Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
09:27
Yavuz Sultan Selim çok iyi at biner ve kılıç kullanırdı
Yavuz Sultan Selim,
çok iyi at biner ve kılıç kullanırdı. Ok atmada ve yay çekmede ise adeta ustaydı. Şehzadelik yıllarında iyi eğitimlerden geçen Yavuz, " geçilemez" sanılan Sina Çölü'nü o günün şartlarıyla 13 günde aştı. İslam'ın kutsal beldelerini Osmanlı sancağının gölgesine almasıyla tarihin akışını değiştirdi. Hazreti Muhammed'in naaşını kaçırmaya teşebbüs eden Hristiyan dünyasının planlarını boşa çıkaran Yavuz Sultan Selim Han, bundan tam 499 yıl önce vefat etti.
Uzun boylu, geniş omuzlu ve yiğit bir padişahtı
Osmanlı Devleti'nin 9'uncu padişahı ve 88'inci İslam halifesi Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de doğdu. Uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, omuzlarının arası geniş, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğit bir padişahtı. Sert tabiatlı ve cesurdu. İyi bir eğitim gördü.
Babası Sultan İkinci Bayezid, padişah olduktan sonra, askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenmesi için, Şehzade Selim'i Trabzon Sancağına vali olarak tayin etti.
Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlandı
Padişahlığı döneminde
Anadolu'da birlik sağlandı, halifelik Abbasilerden Osmanlı Hanedanı'na geçti. Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına aldı.Çok güzel ata biner, devrin en meşhur silahşörlerini alt edecek kadar iyi kılıç kullanırdı. Güreşmekte, ok atmada ve yay çekmede ustaydı. Savaştan hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti. Mütevazı bir kişiliği olan Yavuz Sultan Selim, her öğün yemekte tek çeşit yemek yerdi ve ağaçtan tabaklar kullanırdı. Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 1520'de, "Aslan Pençesi" denilen bir çıban yüzünden henüz elli yaşında iken vefat etti.
Çok ince bir ruha sahipti
Çok güzel ata biner, devrin en meşhur silahşörlerini alt edecek kadar iyi kılıç kullanırdı. Güreşmekte, ok atmada ve yay çekmede ustaydı. Savaştan hoşlanmakla beraber
çok ince bir ruha da sahipti. Mütevazı bir kişiliği olan Yavuz Sultan Selim, her öğün yemekte tek çeşit yemek yerdi ve ağaçtan tabaklar kullanırdı. Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 1520'de, " Aslan Pençesi" denilen bir çıban yüzünden henüz elli yaşında iken vefat etti.
Hazreti Muhammed'in naaşını kaçırma teşebbüsünü engelledi
1150'lerde Hazreti Muhammed'in naaşını kaçırmaya teşebbüs eden Hristiyan dünyası, yaklaşık üç buçuk asır sonra bu işi yeniden denemeye kalktı ama çabaları yine boşa çıktı. Portekizli Amiral Alfonso d'Albuquerque'in planladığı bu ikinci girişim, 1510'lu senelerde sahneye kondu.