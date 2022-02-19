Minyatürler ile Yavuz Sultan Selim

◼ 1470 - 1520 yılları arasında yaşayan Osmanlı Devleti'nin dokuzuncu hükümdarıdır. Sultan II. Bayezid ve Dulkadiroğlu Alaüddevle'nin kızı Ayşe Hatun'un çocuğudur. Bu yönü ile bir Sultan, Osmanlı olduğu kadar Dulkadiroğullarının da mirasçısıdır. Atak ve sert mizacı sebebiyle "Yavuz" lakabıyla tanınan I. Selim, icraatları seferleri ve yönetim anlayışıyla doğu meselesini kısmen, güney sorununu ise tamamen ortadan kaldırıp Memlük hazinesinin İstanbul'a getirilmesi ile devleti büyük bir refah ve zenginliğe ulaştırır.

◾ Minyatür: Levnî, Kebir Musavver Silsilenâme

Levnî kimdir?

1732'de vefat eden büyük minyatür sanatçısıdır. Adı Abdülcelil Çelebi olan sanatçı, renkli anlamına gelen Levnî lakabı ile tanınır. Saray nakkaşhanesinde eğitim aldığı bilinen ve III. Ahmed döneminde şöhrete kavuşan Levnî, minyatür çiziminin yanında müzehhip ve şair sıfatları ile öne çıkar.

📍 Kebir Musavver Silsilenâme

Büyük Resimli Soyağacı anlamına gelir. Levnî eserinde Osman Gazi'den III. Ahmed'e kadar olan yirmi üç Osmanlı padişahını resmeder. Bu çizimler geleneksel usulde olup Levnî'nin döneminden izler sunar. Eser, Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunur.

Yavuz Sultan Selim: Geçilemez sanılan çölü aşan hükümdar