8 yıla 80 yıl sığdıran Yavuz Sultan Selim’in muharebeleri

2 /16 ŞEHZADELİĞİ DÖNEMİNDE DAHİ SEFER DÜZENLEDİ















⏹ Devlet hayatının ilk safhası sayılan şehzadeliği döneminde dahi Müslümanlara hayranlık ve rahatlık; düşmanlara ise endamı ve müthiş iradesi ile korku ve dehşet vermişti.

⏹ Valiliği sırasında Trabzon halkını rahat bırakmayan Gürcüler üzerine üç sefer yaptı. En önemlisi olan 1508 Kütayis Seferinde Kars, Erzurum ve Artvin illeri ile birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına kattı. Buralarda yaşayan Gürcülerin hepsi Müslüman oldular.