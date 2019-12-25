Osmanlı tarihinin en güçlü üç valide sultanı
Osmanlı Devleti'nde padişahların çocuk yaşta tahta çıkmaları kimi zaman devlet yönetiminde bir boşluk oluşturdu. Bu gibi dönemlerde devlet idaresinde harem ve valide sultanlar ön plana çıktı. Bu durum, devlet yönetiminde Avrupalılar gibi "Kraliçe idaresi" geleneği olmayan Osmanlılarda bir mesele haline geldi. Hatta kimi zaman imparatorluğun geçirdiği sarsıntıların sebepleri olarak "Kadınlar Saltanatı" gösterildi. Kadınlar Saltanatı denildiğinde ise tarih boyunca akla üç valide sultan geldi…
Giriş Tarihi: 25.12.2019
16:01
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
15:47
Batılı tarihçiler tarafından genelde Roxelana, Roza, Rossa ve Ruziac adları ile bilinen Hürrem Sultan'ın aslen nereli olduğu kesin olarak bilinmiyor.
Hayatının bu ilk dönemi sis perdesi ile kaplı olmasına rağmen Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Bir savaşta esir alınarak, Harem'e alındı.
SAVAŞTA ESİR ALINARAK SARAYA GETİRİLDİ
Harem'e alındığı zaman yaşının 14 ila 17 arasında olduğu tahmin edilir. Yüzünde daima bir gülümseme havası olduğu için yeni bir isim verilirken bu özelliğinden ötürü Hürrem adı verilmiştir.
Fiziki açıdan çok güzel olmadığı ancak zekâsı ve farklı bir çekiciliği olduğu için kısa zamanda Harem'de öne çıktığı ve Kanuni'nin gönlünü kazanmayı başardığı belirtilir.
KANUNİ HÜRREM’E NİKÂH KIYDIRDI
Kanuni'den bir çocuk dünyaya getirdiği zaman dönemin uygulamasına göre Harem'den ayrılması gerektiği halde Hürrem Harem'de çıkarılmadı.
Üstelik daha önceki padişahlar cariyelerle nikâhlanmazken, Kanuni daha sonra Hürrem'e nikâh da kıydırdı.
MAHİDEVRAN İLE ARALARINDAKİ HUSUMET ARTTI
Hürrem'in, Kanuni'yi adeta kendine bağlaması nedeniyle Harem'deki diğer hasekiler, özellikle Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Kadın ile araları gün geçtikçe daha da bozuldu. Ancak durum daha da ileri gitmeden Kanuni'nin validesi Hafsa Sultan'ın devreye girmesiyle gerginlik kısa bir süre için son buldu.
Hafsa Sultan'ın 1534'te vefat etmesi üzerine Harem'in tek hâkimi Hürrem Sultan oldu ve ilk iş olarak da rakibesi Mahidevran'ı oğlu Şehzade Mustafa'nın yanına göndertti.
MAHİDEVRAN SARAYDAN NASIL UZAKLAŞTIRILDI?
Bir Venedik elçisinin raporuna göre, Hürrem'i kıskanan Mahidevran onu güzelce hırpalamış, elini yüzünü yırtmıştı. Kavganın olduğu akşam Kanuni, Hürrem'i dairesine çağırtmış ama Hürrem bu isteği reddetmişti. Bu itiraz padişahın ilgisini daha çok çekmiş ve Hürrem'i getirmelerini emretmişti.
Padişah'ın arzusunu fırsat bilen Hürrem, gözyaşları altında yüzündeki yara izlerini göstererek Mahidevran'ın kendini nasıl dövdüğünü padişaha anlatmıştı. Bunun üzerine Kanuni, Mahidevran'ı Harem'den uzaklaştırarak, oğlu Şehzade Mustafa'nın yanına gönderdi.