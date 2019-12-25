Osmanlı tarihinin en güçlü üç valide sultanı

Harem'e alındığı zaman yaşının 14 ila 17 arasında olduğu tahmin edilir. Yüzünde daima bir gülümseme havası olduğu için yeni bir isim verilirken bu özelliğinden ötürü Hürrem adı verilmiştir.

Fiziki açıdan çok güzel olmadığı ancak zekâsı ve farklı bir çekiciliği olduğu için kısa zamanda Harem'de öne çıktığı ve Kanuni'nin gönlünü kazanmayı başardığı belirtilir.