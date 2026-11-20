ll. Abdülhamid’in Orta Doğu’ya attığı düğüm: Petrol

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🔸 Petrol denince dünyada akla gelen bölgelerin başında Orta Doğu ve Mezopotamya bulunuyordu. Başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere petrol endüstrisine sahip kapitalist devletler, gözlerini bu coğrafyaya dikmişti.

🔸 Dolayısıyla 20. yüzyılın yaklaşık 20 yıl sonrasına kadar bölgede hakimiyet süren Osmanlı Devleti de, gözlerini petrol hırsı bürümüş devletlerin hedef olarak belirlediği ilk ülke, hasta adamdı.