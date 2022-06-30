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Üzerine en çok düşünülen ev: Heidegger’in kulübesi

Almanların meşhur filozofu Martin Heidegger, 1922'de kendisine ormanın içinde, ses ve gürültüden azade bir kulübe inşa ettirdi. Ünlü felsefeci, varlığa dair derin araştırmalar yapabilmek için kendisini zaman zaman şehir ve topluluktan soyutladı. Düşünürün kulübesinde ona varoluşa dair ilham veren, felsefeci ve mimarların çokça merak ettiği sır neydi?

Giriş Tarihi: 30.06.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 17:20
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Heidegger kimdir?
Heidegger kimdir?

🔸 Alman filozof Martin Heidegger, Varoluşçuluk felsefesinin en yetkin isimlerinden biriydi. Ünlü düşünür 20. yüzyılın savaşlar ve kargaşa ile alude atmosferinde, postmodern felsefenin temellerini atmaya başladı.

🔸 Almanya'ya Nazilerinin hükmettiği yıllarda, sadece bir yıl dayanabileceği Freiburg Üniversitesi rektörlük vazifesini yerine getirdi. O, din ve psikolojiye dair şaşırtıcı araştırmaları ve kuramlarıyla dünyada yeni bir yankı uyandıran ismin ta kendisiydi.

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Yeryüzünü kaplayan afet: Betonarme

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🔸 Kaygı, sıkıntı, ölüm gibi kavramları derinlemesine ele alan Heidegger, aradığı cevapları şehrin bitmek bilmez kargaşasında bulmakta zorluk çekiyordu.

🔸 Çareyi kendisine Kara Orman Dağları'nın eteklerinde, iki kişiyi ancak barındırabilecek bir kulübe inşa ettirmekte buldu. Onun 'Die Hütte' olarak tanımladığı bu kulübe, varoluşa dair yapacağı derin araştırmalarda sık sık uğrak noktası olacaktı.

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İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

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Die Hütte
Die Hütte

🔸 Bir fikir işçisinin düşünce merkezi olarak ormanda bir kulübeyi tercih etmesi kadar, inşa ettireceği kulübenin mimarisi de büyük bir merak konusuydu.

🔸 Heidegger'in tamamen kendisinin çalışabileceği şekilde inşa ettirdiği bu mekan, ortaya koyacağı yeni çalışmalarda büyük etki oluşturacaktı.

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İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan

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🔸 Esasında Heidegger, kırsal yaşam ve düşük teknolojili hayat endüstrisi üzerinde ısrarcı bir tutuma sahipti. Nitekim, bu ısrarı ve kırsal yaşamda bulduğu sıcaklık, açık bir şekilde satırlarında yer buluyordu.

"Kulübeye gidiyorum ve dağların sert havasından alacağım için seviniyorum. Yükseklerde fırtınalar esiyor, kulübede tahtalar çatırdıyor, burada yaşam, bütün saflığı, yalınlığı ve büyüklüğüyle ruhun önüne seriliyor."

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Dünyadaki ilk gıda standardı: Kanunname-i İhtisab-ı Bursa

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Kulübenin mimarisi
Kulübenin mimarisi

🔸 Heidegger'in tüm kariyeri boyunca her fırsatta ziyaret edeceği yer olan bu kulübecik, karşısında yer alan dağ ve ormanların adeta bir tablo gibi belireceği bir noktaya konumlanmıştı.

🔸 Ünlü düşünürün kulübesinde çalışma masası eşsiz manzaraya en hakim noktaya yerleşirken, Heidegger'in düşünce aleminde yeni ufuklar birer birer beliriyordu.

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Ölüleriyle yaşayan medeniyet: Osmanlı

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