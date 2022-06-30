Üzerine en çok düşünülen ev: Heidegger’in kulübesi
Almanların meşhur filozofu
Martin Heidegger, 1922'de kendisine ormanın içinde, ses ve gürültüden azade bir kulübe inşa ettirdi. Ünlü felsefeci, varlığa dair derin araştırmalar yapabilmek için kendisini zaman zaman şehir ve topluluktan soyutladı. Düşünürün kulübesinde ona varoluşa dair ilham veren, felsefeci ve mimarların çokça merak ettiği sır neydi?
Giriş Tarihi: 30.06.2022
16:38
Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
17:20
🔸 Alman filozof Martin
Heidegger, Varoluşçuluk felsefesinin en yetkin isimlerinden biriydi. Ünlü düşünür 20. yüzyılın savaşlar ve kargaşa ile alude atmosferinde, postmodern felsefenin temellerini atmaya başladı.
🔸 Almanya'ya Nazilerinin hükmettiği yıllarda, sadece bir yıl dayanabileceği
Freiburg Üniversitesi rektörlük vazifesini yerine getirdi. O, din ve psikolojiye dair şaşırtıcı araştırmaları ve kuramlarıyla dünyada yeni bir yankı uyandıran ismin ta kendisiydi.
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Yeryüzünü kaplayan afet: Betonarme
🔸 Kaygı, sıkıntı, ölüm gibi kavramları derinlemesine ele alan
Heidegger, aradığı cevapları şehrin bitmek bilmez kargaşasında bulmakta zorluk çekiyordu.
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Çareyi kendisine Kara Orman Dağları'nın eteklerinde, iki kişiyi ancak barındırabilecek bir kulübe inşa ettirmekte buldu. Onun 'Die Hütte' olarak tanımladığı bu kulübe, varoluşa dair yapacağı derin araştırmalarda sık sık uğrak noktası olacaktı.
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İslam mimarisinin kıblesi: Kabe
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Bir fikir işçisinin düşünce merkezi olarak ormanda bir kulübeyi tercih etmesi kadar, inşa ettireceği kulübenin mimarisi de büyük bir merak konusuydu.
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Heidegger'in tamamen kendisinin çalışabileceği şekilde inşa ettirdiği bu mekan, ortaya koyacağı yeni çalışmalarda büyük etki oluşturacaktı.
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İslam mimarisinin çekirdek kavramı: Mekan
🔸 Esasında
Heidegger, kırsal yaşam ve düşük teknolojili hayat endüstrisi üzerinde ısrarcı bir tutuma sahipti. Nitekim, bu ısrarı ve kırsal yaşamda bulduğu sıcaklık, açık bir şekilde satırlarında yer buluyordu.
"Kulübeye gidiyorum ve dağların sert havasından alacağım için seviniyorum. Yükseklerde fırtınalar esiyor, kulübede tahtalar çatırdıyor, burada yaşam, bütün saflığı, yalınlığı ve büyüklüğüyle ruhun önüne seriliyor."
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Dünyadaki ilk gıda standardı: Kanunname-i İhtisab-ı Bursa
🔸 Heidegger'in tüm kariyeri boyunca her fırsatta ziyaret edeceği yer olan bu kulübecik,
karşısında yer alan dağ ve ormanların adeta bir tablo gibi belireceği bir noktaya konumlanmıştı.
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Ünlü düşünürün kulübesinde çalışma masası eşsiz manzaraya en hakim noktaya yerleşirken, Heidegger'in düşünce aleminde yeni ufuklar birer birer beliriyordu.
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Ölüleriyle yaşayan medeniyet: Osmanlı