Üzerine en çok düşünülen ev: Heidegger’in kulübesi

🔸 Alman filozof Martin Heidegger, Varoluşçuluk felsefesinin en yetkin isimlerinden biriydi. Ünlü düşünür 20. yüzyılın savaşlar ve kargaşa ile alude atmosferinde, postmodern felsefenin temellerini atmaya başladı.

🔸 Almanya'ya Nazilerinin hükmettiği yıllarda, sadece bir yıl dayanabileceği Freiburg Üniversitesi rektörlük vazifesini yerine getirdi. O, din ve psikolojiye dair şaşırtıcı araştırmaları ve kuramlarıyla dünyada yeni bir yankı uyandıran ismin ta kendisiydi.

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