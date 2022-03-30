Ahmet Kabaklı'nın Kültür Emperyalizmi eserinden dikkat çeken cümleler

Yayılmacılık anlamına gelen emperyalizm sadece maddi bir kavram değildir. Emperyalizmin en önemli ayaklarından biri de var olan kültüre yönelik bir saldırıdır. Ülkemizin yetiştirdiği önemli kalemlerden Ahmet Kabaklı, 1970 senesinde yayınladığı "Kültür Emperyalizmi" adlı eseri ile kültürel emperyalizmin ne olduğunu anlattığı gibi bu yayılmacılığın nasıl sonuçlara sebep olduğunu da tasvir ediyor. Sizler için bu eskimez eserden altı çizilecek, dikkat çekici cümleleri bir araya getirdik.