Arama

Menu

Ahmet Kabaklı'nın Kültür Emperyalizmi eserinden dikkat çeken cümleler

Yayılmacılık anlamına gelen emperyalizm sadece maddi bir kavram değildir. Emperyalizmin en önemli ayaklarından biri de var olan kültüre yönelik bir saldırıdır. Ülkemizin yetiştirdiği önemli kalemlerden Ahmet Kabaklı, 1970 senesinde yayınladığı "Kültür Emperyalizmi" adlı eseri ile kültürel emperyalizmin ne olduğunu anlattığı gibi bu yayılmacılığın nasıl sonuçlara sebep olduğunu da tasvir ediyor. Sizler için bu eskimez eserden altı çizilecek, dikkat çekici cümleleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 15:57
  • 1
  • 42

Ahmet Kabaklı kimdir?

📌 1924 - 2001 yılları arasında yaşayan Ahmet Kabaklı ülkemizin önde gelen yazar ve edebiyat tarihçilerindendir. Harput doğumlu yazar, Elazığ Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebıyatı Bölümü'nü bitirdi.

📌 Hareket, Hisar, Bizim Türkiye dergileri ve Tercüman, Yeni Haber ve Türkiye gazetelerinde yazılar yayınlayan Kabaklı zamanla edebiyat tarihçiliğinde ciddi bir otorite haline geldi.

📌 1972 senesinde yayın hayatına başlayan "Türk Edebiyatı" dergisini yöneten Kabaklı, etrafında bir gençlik yetiştirme gayreti içinde oldu. Velut bir kaleme sahip olan Kabaklı bilhassa "Temellerin Duruşması" başlıklı eseri ile şöhret buldu.

7 güzel adamın çıkardığı Mavera dergisinin kuruluş hikayesi

  • 2
  • 42

Ahmet Kabaklı'nın eserleri

➡ Edebiyat Tarihi

➡ Müslüman Türkiye

➡ Bürokrasi ve Biz

➡ Mabet ve Millet

➡ Temellerin Duruşması

➡ Ejderha Taşı

➡ Kültür Emperyalizmi

7 Güzel Adam'dan 70 alıntı

  • 3
  • 42

"Hiç şüphe edilmesin ki gerçek bağımsızlık törelerimize saygı ile başlayacaktır."

Ahmet Kabaklı

Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Yalıları eserinden alıntılar

  • 4
  • 42

"Kültür emperyalizmi, bir milletin kendi harsını, kendi kültürünü başka bir millet üzerinde denemesi ve o milletin zihnini, beynini, duygularını, ahlakını, yaşayışını iptal etmesi, kendine benzemez hale getirmesi demektir."

Ahmet Kabaklı

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mahur Beste romanından alıntılar

  • 5
  • 42

"Hakem değiliz tarafız. Ormanımızı yeniden göğerteceğiz."

Ahmet Kabaklı

Nurettin Topçu'nun Kültür ve Medeniyet eserinden alıntılar

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN