Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanından alıntılar

Molla Bey bir gün dua ve ibadetten bahsederken "İstersek bütün ömrümüzü bir dua haline getirebiliriz." demiş, sonra "Dua, ruhun Allah'la karşılaşmasıdır. Bunun için de kendi kendisini idrak etmesi yeter." diye ilave etmiş.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 10 şiiri

