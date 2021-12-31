Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanından alıntılar
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanından alıntılar
Ahmet Hamdi Tanpınar şair, romancı ve hocalık gibi özellikleri ile yirminci yüzyıl edebiyat tarihimize dalga vurmuş önemli bir kalem, eserlerinde eski medeniyetimizin ipuçlarını dağıtan mistik bir yazardır. Bir üçlemenin ilk kitabı olan Mahur Beste'de Tanpınar, Tanzimat döneminden Cumhuriyet'e milletimizin hüznünün izini sürer. Ahmet Hamdi Tanpınar eserleri, mahur beste, alıntılar, hakkında, kitapları…
Giriş Tarihi: 31.12.2021
21:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
21:51