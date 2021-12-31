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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanından alıntılar

Ahmet Hamdi Tanpınar şair, romancı ve hocalık gibi özellikleri ile yirminci yüzyıl edebiyat tarihimize dalga vurmuş önemli bir kalem, eserlerinde eski medeniyetimizin ipuçlarını dağıtan mistik bir yazardır. Bir üçlemenin ilk kitabı olan Mahur Beste'de Tanpınar, Tanzimat döneminden Cumhuriyet'e milletimizin hüznünün izini sürer. Ahmet Hamdi Tanpınar eserleri, mahur beste, alıntılar, hakkında, kitapları…

Giriş Tarihi: 31.12.2021 21:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 21:51
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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanından alıntılar

"Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin; ilerlersin, Adam yok; yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur."

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Mahur Beste romanı hakkında 10 bilgi

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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanından alıntılar

"Fikirlerimiz, onları taşıyacak kudrette olduğumuz nispette bizimdirler."

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yaşamına ışık tutan günlükleri

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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanından alıntılar

Molla Bey bir gün dua ve ibadetten bahsederken "İstersek bütün ömrümüzü bir dua haline getirebiliriz." demiş, sonra "Dua, ruhun Allah'la karşılaşmasıdır. Bunun için de kendi kendisini idrak etmesi yeter." diye ilave etmiş.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 10 şiiri

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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanından alıntılar

"Mazi onun için tehlikeli bir mıntıkaydı. Onun için çabukça döndü. İnsan ömrü zavallı, çok zavallı bir şeydi."

Ahmet Hamdi Tanpınar

Edebiyatın çınarı: Ahmet Hamdi Tanpınar

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Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanından alıntılar

"Sevginin, merhametin eşiğini adayanlar, ıstırabın gömleğini de kendiliğinden giyinirler. Acımak, söylendiği kadar kolay bir şey değildi. İnsanın her tattığı şey, içinde bir bıçak gibi çalışıyordu."

Ahmet Hamdi Tanpınar

"Bir huzursuzluğun romanı: Huzur"

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