Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yaşamına ışık tutan günlükleri

🔶Tanınmış yazarlar ve şairler kaleme almış olsa da günlükler, kişilerin mahrem alanlarıdır, bilhassa edebiyatçıların vefatlarından sonra yayımlanması doğru değildir, ayrıca bu durum sevilen isimlerin kimi zaman itibarlarını sarsacak bir durum olabilir diye düşünen araştırmacıların sayısı az değil.

🔶Bununla beraber, günlüklerin bir edebiyatçının yaşamını ve eserlerini aydınlatacak en önemli kaynak olduğunu, en nihayetinde edebiyatçıların toplumda etkin bir rol üstlenmiş bireyler olması hasebiyle yayımlanmasının yazın camiasında büyük faydalar sağlayacağını düşünen araştırmacılar da çoğunluktadır.

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