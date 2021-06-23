Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yaşamına ışık tutan günlükleri
Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımızın başyapıtları niteliğindeki Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Sahnenin Dışındakiler romanlarının "eşikte duran" yazarı... Tanpınar hakkında gerek okul hayatımızdan, gerekse şahsi ilgilerimizden kaynaklı pek çok malumata sahip olabiliriz. Peki, edebiyatımızın usta yazarı ve şairi Tanpınar'ı ne kadar iyi tanıyoruz dersiniz? Zira günlüklerini okuduğumuzda bambaşka bir Tanpınar portresi çıkıyor karşımıza. Gelin, "Bu defteri seviyorum. Benden sonra okunacağını düşünüyorum. Hoşuma gidiyor" cümlesini kuran Tanpınar'ın, doğum yıl dönümünde bizi farklı çehreleriyle karşılayan günlükleri çerçevesinde yaşamının kıyısında gezinelim…
Giriş Tarihi: 23.06.2021
16:23
Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
16:48
EDEBİYATÇILARIN ÖZEL GÜNLÜKLERİ YAYIMLANMALI MI?
🔶Bütün sırlarınızı, bilinç altınızda yatan ince detayları,
günlüğünüzün, vefatınızdan sonra bir yayınevi tarafından basılmasını ve insanların yaşamınıza çok yakından tanık olmasını ister miydiniz? yaşadıklarınızı hatta yaşayamadıklarınızı kaydettiğiniz
🔶Şayet Tanpınar gibi
başyapıtlarını edebiyatımıza kazandırmadıysanız, günlüklerinizin neşredilmesi edebiyat dünyasında büyük yankılar uyandırmaz elbet... Fakat ünlü yazar ve şairlerin günlüklerinin yayınlanmasındaki mahremiyet meselesi, en büyük handikap olarak karşımızda durmakta. Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü
🔶Edebiyatta ses getiren eserler kaleme alındığında, yazılanlar hem yazarın hem de bir parça okurundur.
sorusunu aklınızdan geçirebilirsiniz. Edebiyat araştırmacıları işte tam da bu mevzu hakkında uzun uzadıya tartışırlar. Bir sonuca ulaşmanın epey zor olduğu bu durum, araştırmacıları da ikiye böler. "Çok şahsi olan günlükler bile mi?"
📚 Ünlü yazarların yaşamlarının kıyısında dolanacağınız 10 günlük
EDEBİYATÇI GÜNLÜKLERİNİN MAHİYETİ
🔶Tanınmış yazarlar ve şairler kaleme almış olsa da günlükler,
bilhassa edebiyatçıların vefatlarından sonra yayımlanması doğru değildir, ayrıca bu durum sevilen isimlerin kimi zaman kişilerin mahrem alanlarıdır, bir durum olabilir diye düşünen araştırmacıların sayısı az değil. itibarlarını sarsacak
🔶Bununla beraber, günlüklerin bir edebiyatçının
en nihayetinde edebiyatçıların toplumda etkin bir rol üstlenmiş bireyler olması hasebiyle yayımlanmasının yazın camiasında büyük faydalar sağlayacağını düşünen araştırmacılar da çoğunluktadır. yaşamını ve eserlerini aydınlatacak en önemli kaynak olduğunu,
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Ünlü yazarları yakından tanımamızı sağlayacak 10 söyleşi kitabı
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bu düşüncelerle, Tanpınar'ın günlüklerini Zeynep Kerman ve İnci Enginün büyük ısrarlarla alarak büyük bir emek sonucunda günlükleri okurla buluşturmaya karar verir. Mehmet Kaplan'dan
🔶Zeynep Kerman ve İnci Enginün'ün tarafından yayımlanan günlükler
Tanpınar'ın yazdıklarından geriye kalanlardır.
🔎 Zeynep Kerman: Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Türk edebiyat araştırmacısı ve akademisyen.
🔎 Mehmet Kaplan'ın öğrencisi Türk edebiyat kuramcısı, eleştirmen ve yazar. İnci Enginün:
🔎 Tanpınar'ın dostu Türk edebiyat kuramcısı, eleştirmen, edebiyat tarihçisi, yazar. Mehmet Kaplan:
"BU DEFTERİ SEVİYORUM. BENDEN SONRA OKUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM. HOŞUMA GİDİYOR"
🔶Araştırmacılar, günlükleri yayımlarken hiçbir
direkt olarak defterdeki metinleri neşrettiklerini kaydederler. Belki de en büyük çıkış noktaları, Tanpınar'ın günlüklerine kaydettiği sansüre ve müdahaleye tabi tutmadan cümleleri... "Bu defteri seviyorum. Benden sonra okunacağını düşünüyorum. Hoşuma gidiyor. Geçen zamanım görülecek sanıyorum."
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yılında başlayıp Tanpınar tarafından aralıklarla kaleme alınan günlükler 21 Nisan 1953 kadar devam eder. Tanpınar, gençliğinden beri hayalini kurduğu Avrupa ülkelerini gezmek üzere 1962'ye günlük yazmaya da başlar. Fransa'ya gittiğinde
🔎 Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir?
TANPINAR GÜNLÜKLERİNDE NELERDEN BAHSEDİYOR?
🔶Günlüklerde
gibi farklı olaylar kimi zaman ayrıntılı biçimde tasvir edilirken zaman da cevaplanması gereken bir soru olarak kaydedilir. Bir bakıma bu metinler yazarın parasızlık sorunları, Avrupa'da gittiği sergiler, gezileri, kişisel hayatındaki sorunlar yaptığı bir araç gibidir. beyin fırtınası
🔶Romanlarından, hikayelerin ve şiirlerinden tanıdığımızdan
karşılaşıyoruz bu günlüklerde. bambaşka bir Tanpınar portresiyle
🔶İç dünyası paramparça olan Tanpınar, yaşamı boyunca maddi sıkıntılarla baş etmeye çalışmış, kişisel hayatındaki sorunları, takıntıları, hayat arkadaşını bulamamanın vermiş olduğu üzüntüyü
günlüğüne kaydetmiş. Bu günlükleri okuduğunuzda Tanpınar'ın parasız, yalnız ve mutsuz bir hayat sürdüğü gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. trajik ve estetik dolu satırlarla
🔶Tanpınar'la özdeşleşen
yazarın günlüklerine yansıyan kişiliğini tam manasıyla ifade etmez. "yekpare" kavramı, kimi zaman okuru Tanpınar üzerinde birtakım hayretlere de düşürür. Karamsar ve çelişkilerle dolu ruh yapısı
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