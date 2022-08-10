Verimli kitap okuma teknikleri

Kitap hakkında yazmak

◾ Bir kitap hakkında okurken alınan notlar etkilidir. Ama bundan daha etkili olan bu notların bir düzlemde yazı haline gelmesidir. Notların oluşturduğu yazı bir yerde sizin kitapla kurduğunuz bağı kuvvetlendirir.

◾ Her okuyucu aynı zamanda bir yazar adayıdır. Kitap hakkında yazarak kendi yazarlık kariyerinize de başlama yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Unutmayın, büyük yazarlar yazmaya hep kitap metinlerinden başladılar.

Edebiyatta postmodern teknikler