Verimli kitap okuma teknikleri
Bilgi kaynağı ve insanın sığındığı en güvenli limanlardan olan kitaplar da her nesne gibi bir adaba ve erkana tabidir. Çokça okuyup, kitap okuma listelerine bağlı kalıp yine de verimli okuma yapamadığını fark eden okurlar hızlıca muhtelif metinlere yöneliyorlar. Esasında iyi kitap zaten kendisinden sonra okunacak eseri gösterir. Sizler için verimli kitap okuma tekniklerini kaleme aldık.
Giriş Tarihi: 10.08.2022
20:21
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
21:27
Kitap hakkında yazmak
◾ Bir kitap hakkında okurken alınan
notlar etkilidir. Ama bundan daha etkili olan bu notların bir düzlemde yazı haline gelmesidir. Notların oluşturduğu yazı bir yerde sizin kitapla kurduğunuz bağı kuvvetlendirir.
◾
Her okuyucu aynı zamanda bir yazar adayıdır. Kitap hakkında yazarak kendi yazarlık kariyerinize de başlama yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Unutmayın, büyük yazarlar yazmaya hep kitap metinlerinden başladılar.
Edebiyatta postmodern teknikler
Neden okuyorsun?
◾
Farkındalık, insanın alacağı yolu görmesi ve bu meyanda kararlar alabilmesi ile aynı çizgiyi ifade eder. Okuyucunun neden sorusunu kendisine sorarak bir okuma çizelgesi çıkarması gerekir.
◾ Kitap
listeleri size uygun olamaz. Zaten iyi eser kendisinden sonra gelecek eseri gösterendir. Bir klasik belki de büyük bir ismin eskizi size kendi yolunuzu çizmenizde yardımcı olabilir.
Oğuz Atay'ın son öyküsü
Not alın
◾ Bilhassa
kaynak kitaplarda gerçekleşen okumalarda not almak elzemdir. Lakin bu notların ayrıca sayfalara yapılması gerekir. Kitap üzerine alınan notlar ise sadece kurşun kalemle yapılmalıdır.
◾ Dolma ve tükenmez kalemlerle yapılan n
ot alma işlemi hem kitabın ömrünü kısaltır hem de mürekkebin arkaya geçmesi neticesinde cilde zarar verir.
Sahaf ve kitap üzerine
Eskilerin kıymeti
◾ İnsanoğlunun
kuşaklar öncesi ile kurduğu bağlantı farklı bir iklime kapı açar. Bu bağlamda Doğu ve Batı klasiklerinden hiç olmazsa bazı eserleri okumak gerekir.
Milyonlarca insan ile
aynı dil üzerinde hareket edebilmek için aynı duygu ikliminde bulunmak gerekir. Bir temelin atılabilmesi için klasik eserlerin okunması önem arz eder.
Süleyman Çelebi'nin bilinmeyen şiirleri
Ters düşünme
◾ Her kitap bir örgü etrafında şekillenir. Bu sebepten dolayı
iyi eserler aynı zamanda iyi bir örgüye de sahip olurlar. Verimli tekniklerden birisi de bunu kullanmak.
◾ "Yani ya
örgünün tersinde kalırsak ne olur?" Sorusunun peşinden giderek ya öyle olmasaydı nasıl olurdu diye sürekli metinle oynayın. Böylece zihinsel olarak metinle daha fazla bütünleşeceksiniz.
Mevlid'in bilinen en eski yazması Michigan'da bulundu