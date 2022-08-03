Sahaf ve kitap üzerine bir sohbet

Sahaf, kitap alıp satan kişi, kitapçı demektir.

◾ Sahafçılığın ne zaman başladığıyla ilgili net bir bilgi olmasa da Osmanlı'nın ilk başşehri olan Bursa'daki sahaflarla ilgili kayıtlar 16. yüzyıla dayanır.

➡ Sahaflığın Osmanlı Devleti'nde ilk olarak, Bursa ilinde Orhan Bey zamanında büyük camilerin çevresinde başladığı söylenir.

➡ Osmanlı'da her meslek grubunun bir teşkilatı vardı. Sahafçılık bir meslek olduğundan dolayı teşkilatlar oluşturmuşlardı. Sahafların reisine "sahaflar şeyhi" denirdi.

➡ Ayrıca padişaha hediye sunan meslek gruplarından biriydiler. İlk sahafların kitaptan çok kağıt, mürekkep gibi malzemeler temin ettikleri bilinir.