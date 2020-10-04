Çağları aşan eser: Kabusname

📌 İslam'ın ilkelerini temel alan Kabusname, ideal insanın oluşması için kaleme alındı. Nitekim eserin konuları da bu çerçevede gelişti. Keykavus öğütlerini verirken iki yönden yaklaştı. İlk önce İslami düşünceye uygun olarak bilgiler aktarıldı. Ayetler, hadisler veya alimlerin sözleriyle bu düşünceler pekiştirildi.

▶ Sonrasında bu düşüncelere bağlı olarak küçük hikâyelerle ve âlimlerin öğütlerine dayanarak kişinin nasıl davranması gerektiğini belirtti.

Pendname nedir, özellikleri nelerdir?