Kabusname adlı eserden yaşama dair alıntı ve öğütler
Kabusname adlı eserden yaşama dair alıntı ve öğütler
Kabusname adlı çağlar aşan eseri Ziyari hükümdarı Keykavus bin İskender, devletin başına geçtiğinde nasıl davranacağı konusunda oğluna bilgi vermek amacıyla kaleme aldı. Nasihat, görgü kuralları, eğitim ve ahlak, ilimler, meslekler, devlet adamları ve görevleri hakkında bilgi veren Kabusname, Nizamülmülk'ün Siyasetname'siyle aynı çağda yazıldı. Fakat bu eser, daha çok Mercimek Ahmet'in çevirisiyle tanındı. Sizler için Kabusname'den yaşama dair öğütleri derledik.
Giriş Tarihi: 03.06.2020
08:52
Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
09:20