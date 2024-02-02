Alev Alatlı'nın Nasihatname'si Hafazanallah'tan alıntılar
Alev Alatlı'nın Nasihatname'si Hafazanallah'tan alıntılar
Bugün aramızdan ayrılan, Hakk'ın Rahmetine kavuşan Alev Alatlı, "Nasihatname" adını verdiği serisinde Batı medeniyetini Amerikan özelinde irdeler ve bir zihin detoksu yapmıştı. Eserler, sadece ABD'yi ve Batı'yı irdelemekle kalmamış, yaşanan zulümlere de odaklanmıştı; haksızlığa uğramış ötekilerin sesine, siyahiler ve Kızılderililerin uğradığı zulme geniş yer vermişti. Batı'nın iğrenç bir tarihi olduğunu belirten Alev Alatlı'nın Nasihatname'si Hafazanallah'tan önemli alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 26.12.2019
09:35
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
17:00