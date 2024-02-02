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Alev Alatlı'nın Nasihatname'si Hafazanallah'tan alıntılar

Bugün aramızdan ayrılan, Hakk'ın Rahmetine kavuşan Alev Alatlı, "Nasihatname" adını verdiği serisinde Batı medeniyetini Amerikan özelinde irdeler ve bir zihin detoksu yapmıştı. Eserler, sadece ABD'yi ve Batı'yı irdelemekle kalmamış, yaşanan zulümlere de odaklanmıştı; haksızlığa uğramış ötekilerin sesine, siyahiler ve Kızılderililerin uğradığı zulme geniş yer vermişti. Batı'nın iğrenç bir tarihi olduğunu belirten Alev Alatlı'nın Nasihatname'si Hafazanallah'tan önemli alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 17:00
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"Dünyaya dair gerçekleri yeni yeni keşfettiğimiz bir süreçtir yaşadığımız. Yeniden öğrenmeye üşenmeyin, ezber bozmaktan yüksünmeyin. Gözleriniz fal taşı gibi açık, zihniniz kılıç gibi keskin olsun. Küsmeyin, siz de kendi ev ödevinizi yapın. Düşünün ki internet mucizesi olmasaydı, bu metinler toparlanamazdı. Siz siz olun, ne vazgeçin ne de teslim olun internete."

Alev Alatlı'dan altın değerinde öğütler

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"Aslında yeryüzünde hiçbir kavim de yoktur ki, kendi çapında bir şeytanı olmasın. Ancak toplum geliştikçe yani dili, edebiyatı karmaşıklaştıkça şeytan kavramı da ona paralel olarak gelişiyor."

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Hafazanallah! Nasihatname 2
Hafazanallah! Nasihatname 2

Yazar Alev Alatlı, tecrübelerini aktarmayı amaçladığı "Nasihatname" serisine iki kitapla başlangıç yaptı. Ünlü yazarın, "America the Beautiful": Fesüphanallah! ve All American He-Man: Hafazanallah! başlıklı kitapları Turkuvaz Kitap'tan çıktı. Seri, sadece ABD'yi ve Batı'yı irdelemekle kalmıyor, ABD'de ve Avrupa'da yaşanan zulümlere de odaklanıyor, haksızlığa uğramış ötekilerin sesine kulak veriyor. Siyahiler ve Kızılderililerin uğradığı zulüm de kitapta geniş yer tutuyor. Alatlı, Nasihatname I ve II'de, felsefeden sanata ve edebiyata birçok konuya dalıyor, birçok alanda terminolojinin derinliklerine iniyor ve dünya tarihinin bugüne dek saklanan pek çok karanlık noktası aydınlatılıyor.

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"Zamanın ruhuna hâkim olabilmemiz için olayların öncesini, sonrasını kestirebilmelisiniz. Düşünün ki, Francis Bacon "New Atlantis"i çoktan yazmış, Galileo Papa VIII. Urban'a sabit olanın güneş, onun etrafında dolananın dünya olduğunu söylemişti. Newton hayattaydı. Diyeceğim, bir çağda birden fazla çağ yaşanır, nizamı âlem ihtişam ve sefalet üzerinedir."

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"Geleceğe kestirimler yaşamsal olunca, falcıların tarih öncesinden günümüze baş üstünde tutulmaları anlaşılmaz değildir. Hâkim ideolojilere, müesses nizama uyarlanarak yaşamaya devam ederler, nitekim bir zamanların yarı-ermiş müneccimleri, günümüzün astrologlarıdır."

Alev Alatlı: "Batı'nın iğrenç bir tarihi var!"

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