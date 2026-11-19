Zulme boyun eğmeyen bir alim: İmam Rabbani

1 /10 İmam Rabbani hayatı















🔹 1564 - 1624 yılları arasında yaşayan ve günümüzde Sirhind, Serhend olarak bilinen şehirde ikamet eden Ahmed el Faruki es-Sirhindi, daha çok İmam Rabbani olarak tanındı.

🔹 İlmi yönü, mücadeleci tavrı, yetiştirdiği talebeler ve kaleme aldığı "Mektubat" ile tanınan büyük alim, Ekber Şah tehlikesi ve Şii alimlerinin yaydığı bozuk itikad karşısında tarihi bir duruş göstererek Müslümanca bir tavır takındı.

Ekber Şah kimdir?

1556 - 1605 yılları arasında Babür tahtında oturan Ekber Şah, "Din-i İlahi" olarak bilinen bir din uydurarak halkı bu dine teşvik etti. Bu düşüncede İslam, Hinduizm ve Hristiyanlık öne çıkıyordu.

İSLAMİ İLİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI