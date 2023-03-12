İslami ilimlerin ortaya çıkışı

Hadis İlmi

🔷 Hadis ilmi, Efendimizin (SAV) söz, fiil ve hareketlerini, bunlar hakkında nakledilen rivayetleri ve bu rivayetlerin korunarak sahih olanların olmayanlarından ayrılmasını içeren ilim dalıdır.

🔷 Ulumü'l Hadis olarak da bilinen bu ilim alanında tarih boyunca pek çok alim yetişir. Hadis ilmine ömrünü veren bu kimselerin hafızalarında binlerce hadisi ezberlerinde tuttukları da bilinir.

🔷 Bazı sahabilerin özel bir gayretle hadisleri kayıt altına alarak sonraki nesillere aktarma gayreti belli bir usulün gelişmesine neden olur. Hadisin kimden duyulduğu, güvenilirlik ve sağlamlık derecesi bu usulün oluşmasında ilk adımdır.